Hannover

Der Doppelhaushalt 2022/2023 der Landesregierung in Niedersachsen ist eine Mischung aus Investitionen und Sparmaßnahmen.

Was für ein Volumen hat der Doppelhaushalt?

Nach dem Entwurf hat der Haushalt 2022 ein Volumen von 36,65 Milliarden Euro (plus 1,9 Prozent gegenüber 2021) und im Jahr darauf von 37,14 Milliarden Euro. „Das ist eine stolze Summe Geld, mit der wir auch in Krisenzeiten eine solide Politik gestalten können“, sagte Finanzminister Reinhold Hilbers (CDU). Damit sich Einnahmen und Ausgaben die Balance halten, ist angesichts krisenbedingter Steuerausfälle ein Rückgriff auf das Covid-19-Sondervermögen vorgesehen, ein schuldenfinanziertes Finanzpolster zur Bewältigung der Krise. Ab 2024 ist wieder ein Haushalt ohne neue Schulden geplant. Dann sollen laut Hilbers wieder 100 Millionen Euro jährlich getilgt werden.

Wie steht es um die Steuereinnahmen?

Die Steuereinnahmen des Landes werden im kommenden Jahr voraussichtlich rund 30,3 Milliarden Euro und im Jahr 2023 rund 31,1 Milliarden Euro betragen. Damit liegen sie rund 1,3 Milliarden Euro beziehungsweise rund 1,1 Milliarden Euro unter dem geplanten Vorkrisenniveau. Der Entwurf der Landesregierung sieht keine Notlagenkredite vor, sondern – neben weiteren Entnahmen aus dem Covid-19-Sondervermögen – normale Kredite von bis zu 227 Millionen Euro im Jahr 2022 und 113 Millionen Euro im Jahr 2023.

Wie hoch ist der Schuldenberg des Landes?

Niedersachsen hat wegen der Corona-Krise für 2020 und 2021 rund 10 Milliarden Euro an zusätzlichen Krediten aufgenommen. Das Geld ist zwar zum größten Teil noch nicht ausgegeben, der Schuldenberg wächst aber trotzdem – auf rund 70,2 Milliarden Euro im Jahr 2023. Vor der Pandemie lag die Verschuldung des Landes bei rund 61 Milliarden Euro.

Welche Investitionen sindgeplant?

Mit dem Haushaltsplanentwurf legte die Regierung auch eine Liste von Vorhaben vor, die sie trotz Corona-Sparzwangs verwirklichen möchte. Der Stufenplan für eine dritte Kraft in den Kita-Gruppen startet 2023 mit einer zusätzlichen Finanzierung in Höhe von rund 12 Millionen Euro, die sich 2024 auf 31 Millionen und 2025 auf 34 Millionen erhöht.

Das lange geforderte kostengünstige Azubi-Ticket für den Nahverkehr soll kommen, die Schulgeldfreiheit im Gesundheits- und Pflegebereich wird ausgedehnt, zusätzliches Geld soll in die Modernisierung von Kliniken fließen, die Fahrradmobilität wird gefördert und die European Medical School in Oldenburg weiter ausgebaut.

Außerdem wurde ein Maßnahmenpaket zur Digitalisierung der Landesverwaltung beschlossen. Dafür stehen bis 2025 rund 200 Millionen Euro in Aussicht. Wirtschaftsminister Bernd Althusmann (CDU) kündigte Investitionen in die landeseigenen Seehäfen von 40 Millionen Euro jährlich bis 2024 an.

Wo soll gespart werden?

Die Landesregierung will rund 2000 Stellen im öffentlichen Dienst streichen, die bereits seit Längerem nicht mehr hätten besetzt werden können. Betroffen ist vor allem das Kultusministerium. „Es wird keine Lehrerstelle gestrichen“, betonte Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) aber. Mit den anderen Sparauflagen für die Ministerien zusammengenommen sollen so jährlich 200 Millionen Euro weniger ausgegeben werden. Mit dem Geld für die unbesetzten Stellen finanzieren die Ministerien häufig andere Aufgaben.

Ein harter geplanter Einschnitt trifft die Kommunen. Das Land will nämlich seinen Zuschuss für die Mietkosten von Hartz-IV-Empfängern an die Kommunen in Etappen streichen. Ab 2024 entfallen damit jährlich Landesausgaben von rund 142 Millionen Euro. Den Sparzwang mit Einschnitten in eigene Strukturen oder in Dienstleistungen für die Bevölkerung reicht das Land an diesem Punkt einfach weiter.

Was sagen die Kommunen?

„Die Ergebnisse der Haushaltsklausur des Landes sind für die Kommunen ein Affront“, sagte der Präsident des Niedersächsischen Städte- und Gemeindebundes, Marco Trips. Eigentlich bräuchten die Städte, Gemeinden und Landkreise weitere Unterstützungen wegen ihrer großen Steuerausfälle in der Pandemie. „Uns in pandemischen Zeiten noch Geld wegzunehmen, das uns nach alten Vereinbarungen zusteht, um damit andere Wohltaten zu finanzieren, ist schon ausgebufft.“

Der Niedersächsische Städtetag nannte die stufenweise Streichung der Landeszuschüsse einen „Generalangriff“ auf die kommunale Finanzausstattung. „Dadurch konterkariert das Land die im vergangenen Jahr zur Stützung des kommunalen Finanzausgleichs durchgeführten Maßnahmen in vollem Umfang“, kritisierte Hauptgeschäftsführer Jan Arning. Das Land hole sich die dafür einmalig aufgewendeten 300 Millionen Euro zurück.

Was sagen die Gewerkschaften?

„Die Pläne der Landesregierung können durch einzelne Verbesserungen etwa bei den Krankenhausinvestitionen nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Investitionstätigkeit des Landes grundsätzlich hinter der Haushaltskonsolidierung zurückstehen soll“, erklärte der Vorsitzende des DGB in Niedersachsen, Mehrdad Payandeh. Mammutaufgaben wie Klimawandel, Transformation, Digitalisierung und die damit verbundenen Folgekosten würden komplett der nachrückenden Generation aufgebürdet.

„Dass Stellen unbesetzt geblieben sind, verwundert mich nicht. Die Arbeitsbedingungen sind nicht attraktiv genug“, kritisierte die Landeschefin der Lehrergewerkschaft GEW, Laura Pooth. Jetzt einen Wegfall dieser Stellen anzudrohen sei aber geradezu fahrlässig. „Der Entwurf des Kabinetts sei für die Beschäftigten der Polizei ohne Perspektive und für die Innere Sicherheit problematisch“, erklärte GdP-Landeschef Dietmar Schilff. „Die festgeschriebene Reduzierung des Personals wird die Polizei bis 2025 rund 850 Beschäftigte kosten.“

Was sagt die Opposition?

Als einen Minimalkonsens ohne den Willen zur Gestaltung der Zukunft Niedersachsens bezeichnete Grünen-Fraktionschefin Julia Willie Hamburg den Haushaltsentwurf. „Ministerpräsident Weil legt einen Haushalt für die nächsten zwei Jahre vor, der hinten und vorn nicht ausreicht, um die anstehenden Aufgaben zu bewältigen.“ Wichtige Investitionen in den Klimaschutz und den sozialen Bereich fänden nicht statt.

Dringend nötige Reformvorhaben würden von der Landesregierung einfach liegen gelassen, sagte der FDP-Haushaltsexperte Christian Grascha. Dabei wäre es zum Beispiel essenziell, in einer umfassenden Aufgabenkritik zuerst zu untersuchen, welche Aufgaben in der Verwaltung wirklich nötig und wie sie wahrzunehmen sind. Danach ergäbe ein zielgerichteter und an Prioritäten orientierter Sparplan Sinn.

Von Marco Seng