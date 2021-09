Hannover

Die überraschende Durchsuchung des Bundesfinanzministeriums und des Bundesjustizministeriums durch Osnabrücker Staatsanwälte war am Mittwoch Gegenstand einer längeren Unterrichtung im Rechtsausschuss des niedersächsischen Landtages in Hannover. Gefordert hatten sie die Grünen, die in dem Vorgehen der Ermittler im Hause von Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) einige Ungereimtheiten sehen. Justizministerin Barbara Havliza (CDU) wies im Ausschuss den Vorwurf, hier sei in der Endphase des Bundestagswahlkampfes politischer Einfluss auf die Staatsanwaltschaft genommen worden, noch einmal zurück. „Wir haben von der Durchsuchung im Bundesfinanzministerium erst erfahren, als sie schon im Gange war“, sagte der Leiter der Strafrechtsabteilung in Havlizas Ministerium, Thomas Hackner.

Havliza wusste vier Tage vorher Bescheid – allerdings nicht genau

Es geht um Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Osnabrück, die von Vertretern der SPD als Einmischung in den Bundestagswahlkampf gewertet werden, weil sie den Eindruck vermittelten, als gehe es um Bundesfinanzminister Scholz. Dabei richten sich die Ermittlungen der Osnabrücker vorerst gegen Unbekannt. Ermittelt wird gegen Mitarbeiter der FIU, einer Geldwäsche-Spezialeinheit des Zolls, die Scholz’ Finanzministerium zugeordnet ist. Der Vorwurf lautet, dass FIU-Mitarbeiter Hinweise auf Terrorfinanzierung nicht rechtzeitig an die Behörden weitergeleitet haben. In diesem Zusammenhang wollte die Staatsanwaltschaft Osnabrück E-Mails zwischen der FIU und dem Finanzministerium einsehen. Die Ermittler interessierten sich auch für einen schriftlichen Austausch zwischen Finanz- und Justizministerium. Dort ging es um die Arbeit der FIU.

Im Gegensatz zu den hohen Ministerialbeamten in Hannover, die erst am 9. September von der Durchsuchung erfuhren, wusste die Landesjustizministerin nach eigenem Bekunden allerdings schon vorher Bescheid, wenn auch nicht so detailliert. So habe man ihr vier Tage vor der Untersuchung – sie fand kurz vor einer TV-Debatte der drei Spitzenkandidaten für die Bundestagswahl statt – bei einer Veranstaltung der Generalstaatsanwaltschaft in Osnabrück berichtet, „dass da Untersuchungen in Ministerien“ vorbereitet werden würden. Wo, wie und warum hat die Ministerin offenbar nicht nachgefragt. Sie betonte im Ausschuss stattdessen, wie wichtig ihr die Unabhängigkeit der Justiz sei.

„Keine Kontakte zu Armin Laschet“

Das Informationsverhalten der Osnabrücker Staatsanwaltschaft wird indes auch im hannoverschen Ministerium kritisch gesehen. Denn es gebe generell eine Absprache mit den Generalstaatsanwaltschaften, dass „in brisanten politischen Fragen“ das Justizministerium unterrichtet werde, berichtete Hackner. „Das ist hier nicht geschehen.“ Die Ministerin betonte auf Nachfragen, sie habe wegen der Durchsuchungen keine Kontakte zum CDU-Bundesvorsitzenden Armin Laschet gehabt oder zu dessen Team. Die Tatsache, dass die Osnabrücker Staatsanwaltschaft gleich zum Mittel der Durchsuchung gegriffen habe, fand Havliza nicht ungewöhnlich. Sie sprach von „fast alltäglichen Ermittlungsmaßnahmen“.

Während die CDU wenig Interesse an weiteren Nachfragen zeigte, hakten der Grüne Limburg und Sebastian Zinke (SPD) nach. „Ich kenne das aus der Polizei, dass es bei so sensiblen Fällen ein Berichtswesen gibt. Es ist schon Aufgabe der Justiz zu verhindern, dass es zu dem Eindruck kommt, die niedersächsische Justiz beeinflusse politische Entscheidungen.“ Limburg sagte, das Verhalten der Osnabrücker Ermittler bleibe in vielen Fällen fragwürdig. Das Justizministerium in Hannover konnte nicht alle Fragen Limburgs klären – mit Hinweis auf Fragen, die die Osnabrücker Staatsanwaltschaft erst noch beantworten müsse. Diese Klärung dürfte die Wahl am Sonntag nicht mehr beeinflussen.

Von Michael B. Berger