Hannover

Der Hannoveraner Heino Wiese bleibt an der Spitze des Corps Consulaire Deutschland, der Vereinigung der Honorar- und Berufskonsuln. Das fünfköpfige Präsidium der Vereinigung hat dem Honorarkonsul Russlands und früherem SPD-Bundestagsabgeordneten am Donnerstag in Hannover das Vertrauen ausgesprochen. Der frühere SPD-Bundestagsabgeordnete Wiese war wegen Äußerungen über den russischen Außenminister Sergei Lawrow in die Kritik geraten.

„Er labert nicht nur, sondern macht“

Wiese war erst Mitte November vergangenen Jahres an die Spitze der Vereinigung gerückt. Er hatte sich nach seiner Wahl in Berlin gegenüber Reportern der FAZ ausgesprochen offen und positiv über Lawrow geäußert, „der nicht nur labert, sondern macht“. Auch für Putins Syrienpolitik zeigte Heino Wiese Verständnis, was innerhalb des CCD zu Rücktrittsforderungen führte.

Obwohl er für drei Jahre in sein Ehrenamt gewählt worden ist, will Wiese jetzt im September dieses Jahres auf einer Mitgliederversammlung eine Klärung herbeiführen und die Vertrauensfrage stellen. „Mit dem Rückhalt des Präsidiums und des Konsular Korps Niedersachsen möchte ich in den nächsten Monaten versuchen, auch diejenigen zu überzeugen, deren Vertrauen ich durch die Debatte in den vergangenen drei Wochen verloren habe“, erklärte der Honorarkonsul am Donnerstag.

Von Michael B. Berger