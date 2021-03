Die jüngste Corona-Verordnung des Landes Niedersachsen wirft mehr Fragen auf, als sie beantwortet. Ausgerechnet in dem Moment der Pandemie, in dem es besonders auf Klarheit ankäme, droht die Regierung Weil die Orientierung zu verlieren, meint HAZ-Redakteur Karl Doeleke.

Herzlich willkommen, aber nix kaufen: Polizisten versuchen in einem Möbelgeschäft zu klären, was die aktuelle Corona-Verordnung des Landes Niedersachsen zulässt – und was nicht. Quelle: Julian Stratenschulte/dpa