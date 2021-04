Wiederholung sei die Mutter allen Lernens, pflegten die alten Lateiner zu sagen. Repetitio est mater studiorum, Übung macht den Meister. Doch zweifellos in der falschen Übung saß diese Woche der wendländische CDU-Abgeordnete Uwe Dorendorf, als er in ausgesuchten Worten die wohltuende Wirkung des Wohnraumschutzgesetzes hervorhob. Pech nur, dass der gute Mann ein Gesetz lobte, dass der Landtag bereits vor vier Wochen beschlossen hatte, während es in der aktuellen Debatte, zu der er reden sollte, um ein ganz anderes, neues Gesetz zur Stadterneuerung ging. Und was lernen wir daraus? Erstens, dass Worte im Gegensatz zu Gesetzen Schall und Rauch sein können. Und zweitens, dass nicht aus jeder Übung ein Meister hervorgehen muss.

Immer schön nach links laufen

Das gilt auch für ironische Übungen, die jetzt ein paar deutsche Schauspielerinnen und Schauspieler unter dem Hashtag „allesdichtmachen“ absolvierten, weshalb ihnen sogleich alle Keulen um die Ohren flogen, zu denen unser dickbramsiger Mainstream in der Lage ist. Wer sich das einstündige, manchmal ermüdende, aber in jedem Fall harmlose Filmchen anschaut, erlebt zwar kein Meisterwerk, aber doch ein paar mehr oder minder witzige Miniaturen.

Einer der Akteure empfiehlt übrigens, sich nach Theateraufführungen zum Applausspenden immer nach links zu bewegen, damit ja kein Beifall aus der falschen Ecke kommt. Wobei er anmerkt, dass von der Bühne aus gesehen ein linker Beifall auch von rechts kommen kann. Alles eine Frage der Perspektive. Doch in Zeiten der Kriegsrhetorik, wo Ganzdeutschland dem Killervirus den Kampf angesagt hat, ist für lästerliche, gar ironische Bemerkungen kein Platz. Ironie sei undeutsch, pflegten schon Kaiser Wilhelms Feldmarschälle zu sagen, die im Grabenkrieg keine Parteien mehr kannten, sondern nur noch ein Volk. Und Ironie verbiete sich in Krisenzeiten ganz.

Love is in the air...

In diesen durchaus abtörnenden, ironiefreien Zeiten wollten Gemeinden im evangelischen Kirchenkreis Bremervörde-Zeven eine weithin sichtbare Botschaft der Liebe zum Himmel schicken, vermeldet der Evangelische Pressedienst. So sollen am kommenden Sonntag in mehreren Orten nach Kurzgottesdiensten Luftballons aufsteigen. Diese stünden für Liebespaare, die gerade geheiratet haben, in diesem Jahr Hochzeit feiern oder heiraten wollten und ihr Fest verschoben haben. Die Ballons seien natürlich biologisch abbaubar, versichert der Kirchenkreis (Was wohl auch auf Ehen zutrifft, selbst wenn es sich um eiserne handelt.). Nur das Motto finden wir in diesen Zeiten ein wenig heikel: „Liebe ist in der Luft“. Leider aber eben nicht nur ...

Bleiben Sie negativ. Und heraus zum 1. Mai! (Aber nur ein Haushalt und eine Einzelperson).

Von Michael B. Berger