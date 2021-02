HAZ-Kolumne Aus meinem Papierkorb: Von Impfdränglern und Problemwölfen

Hannover

Eine der herausragenden Erkenntnisse dieser Pandemie ist: Landräte sind auch nur Menschen. Doch, doch, ganz gewöhnliche Menschen. Kreaturen könnte man sagen. Dabei haben wir vor Covid-19 dem Landrat eine gewisse Gottunmittelbarkeit zugestanden, obwohl er im Schöpfungsplan des Allmächtigen vermutlich erst nach dem siebten Tag vorkam. Schon allein der riesigen Ansammlung von Dienstwagen nebst Chauffeuren wegen wohnt einer Versammlung von Landräten, wie es sie vor Ausbruch der Pandemie gegeben haben soll, etwas Gravitätisches bei. Deshalb hielten wir den Landrat stets für etwas Besonderes. Und Besonnenes. Bis wir von Landräten erfuhren, die (jetzt kommen wir zum schönsten Wort der Pandemie) zu den Impfdränglern gerechnet werden. Pfui, Teufel. Drängeln sich einfach vor. Vor Alte und Gebrechliche, vor Krankenschwestern und behandelnde Ärzte. Jämmerliche Gestalten, diese Impfdrängler. Wie jener Mann, der sich ins Rettungsboot der sinkenden „Titanic“ schlich, obwohl es doch hieß, Frauen und Kinder zuerst. O, armes Land, das solche Führungskräfte hat...

Anzeige

Das Staatstragende des Grünkohls

Gottlob sind große Kreise der Landesregierung noch nicht durchgeimpft, sondern warten brav, bis sie an der Reihe sind – und wenn man das Impfmanagement unserer Regierungen (!) betrachtet, wird das noch etliche Monate dauern. Also Leute, Abstand halten und sich zusammennehmen, auch wenn’s verdammt schwer fällt. Den Leidensdruck mindern indes keine digitalen Ersatzvornahmen wie sie jetzt dem legendären Grünkohlessen in der niedersächsischen Landesvertretung in Brüssel widerfahren sind. „Wenn Sie jetzt die Augen schließen, dann sind Sie in der Landesvertretung in Brüssel“, eröffnete unser geschätzter Regent Stephan W. in Hannover den angeblichen Brüsseler Abend, der kein geselliger war. Und setzte sich nach zwei Kurzpredigten (eine von ihm selbst, eine von einem EU-Kommissar) einsam vor einen Teller Grünkohl und ein Glas Bier, um die Illusion eines geselligen Events aufrecht zu erhalten. Wenigstens wackelte der MP in dieser Position nicht wie gewohnt durchs Bild, sodass sich empfiehlt, ihn künftig auch bei anderen staatstragenden Erklärungen vor einen Teller Grünkohl zu setzen. Das scheint ungemein beruhigend zu wirken, glücklich und gesättigt zugleich.

Zähne fletschen unter der Maske

Glück, Glanz, Ruhm dürften Weils Kabinettskollegen Olaf Lies nicht zuteil werden, der jetzt als zweiter niedersächsischer Umweltminister einen Problemwolf erlegen ließ. Das hatte ihm bislang sein grüner Kollege Stefan Wenzel voraus. Nicht wenige in der Landespolitik fragen sich indes besorgt, ob der Minister jetzt nicht Polizeischutz brauche, denn auch unter den Wolfsfreunden befinden sich keineswegs nur Menschenfreunde. Denn es gilt noch immer die alte Regel, dass der Mensch dem Menschen ein Wolf ist. Nur dass das Zähnefletschen unter den FFP-2-Masken weniger auffällt...

Bleiben Sie negativ!

Von Michael B. Berger