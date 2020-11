Schwierig, schwierig, schwierig. Wir hatten eigentlich gehofft, liebe Papierkorbfreunde, ohne Trump und Corona über den Winter zu kommen. Doch der/die/das Virus ist hartnäckig, bösartig und absolut humorlos. Und legt selbst bei uns, in unserer sorgsam eingehegten bundesrepublikanischen Wolfsgesellschaft, die guten wie die schlechten Eigenschaften elementar bloß. Fast so schlimm wie die Corona-Leugner sind die Corona-Hysteriker, die andere in Supermärkten anblaffen, wenn sie die Zwei-Meter-Distanz durchbrechen. Jeder könnte des anderen Feind sein. Seid wachsam. Auch wenn es heißt. „Der größte Lump im ganzen Land, das ist und bleibt der Denunziant.“

Keiner will gerne Schwein sein

Wie jetzt den Übergang finden von diesem Hugo von Hoffmansthal zugeschriebenen Spruch zu Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil? Schwierig, schwierig, schwierig. Der hat laut dpa die Bürger dazu aufgerufen, Verstöße gegen die Corona-Auflagen zu melden. „Das macht keiner gerne. Und dann kommt auch schnell der Gedanke auf, ,Mensch, bin ich jetzt eine Petze oder gar ein Denunziant?‘, aber ehrlich gesagt: Im Moment geht es um richtig viel“, sagte der SPD-Politiker NDR Niedersachsen, wo er sich Fragen von Hörern und Zuschauerinnen stellte. „Und deswegen können wir eine solche Mithilfe aus der Bevölkerung auch gut gebrauchen.“ Also was denn nun, Herr Weil? Soll ich nun Petze werden oder doch lieber Denunziant? Vermutlich beides. Im Dienste des Infektionsschutzes tun wir doch alles, Herr Ministerpräsident, oder?

Da ist uns der ehemalige Bremer Bürgermeister Henning Scherf lieber, von dem die dpa am Freitag berichtete: „ Henning Scherf umarmt nicht mehr“. Doch, doch, keine Fake News. Scherf bleibt einfach auf Distanz. Übt Triebverzicht aus Vernunftgründen. Für Bremen echt ein Kulturschock, für den Zwei-Meter-Mann, der einst vom Fahrrad stieg, um seine Bürgerinnen und Bürger zu drücken und zu busseln, dass es eine Freude war, eine „bittere“ Erfahrung. Jetzt müsse ein kleiner Knuff mit dem Ellenbogen genügen, bekennt einer der charmantesten und größten Umarmer der Sozialdemokratie. Ach, es wird kalt in Norddeutschland. Nicht nur in Bremen.

Die gute Nachricht kommt zum Schluss

Aber es gibt noch gute Nachrichten: „Kein Gänsestau vor dem Martinstag – Tiere werden jetzt geschlachtet“, vermelden die Agenturen. Ist doch prima, dass es keinen Gänsestau gibt, wo wir bereits den Schweinestau erleben mussten, der den ganzen Wahnsinn einer nur auf Masse orientierten Schweinewirtschaft in verkehrstechnisch wohl erprobte Worte fasst. Die Gänsemast, beruhigt dpa, sei in Deutschland ohnehin „nur ein Nischenthema“. Also Freunde, ab in die Nische. Da lässt’s sich prima leben. Mit Corona. Ja, selbst mit Trump.

Von Michael B. Berger