Hannover

Das ist doch endlich mal eine gute Nachricht in diesen sinistren Zeiten. „Kranke Kuscheltiere werden in Göttingen auch in Corona-Zeiten gut versorgt“, vermeldet der Evangelische Pressedienst. Denn was wären wir ohne unsere kranken Kuscheltiere? Die möglicherweise in Quarantäne müssen, aber in Göttingen gut versorgt werden sollen, weil es dort nicht nur eine Universitätsmedizin geben soll, sondern laut Pressedienst auch ein „Teddybär-Krankenhaus“.

Doch ach, wir lesen weiter, das Krankenhaus ist gar kein Krankenhaus, sondern eine Initiative von Göttinger Medizinstudierenden, die Kinder spielerisch mit der Medizin vertraut machen wollen – dieses Jahr aber wegen Corona gar keine Plüschtiere leiblich behandeln können, sondern nur per Post. Wie schade. Immerhin beantworten die doctores in spe Fragen wie „Ist der Kuschelhase von der Schaukel gefallen?“ Oder: „Hat der Teddy einen Kratzer oder vielleicht Bauchschmerzen?“

Wacker, wacker, er hält sich raus

Bei mancher Mitteilung der Landesregierung fragen wir uns auch, ob der Kuschelhase von der Schaukel gefallen ist. Etwa bei den vagen Antworten auf die Frage, wie es denn nun in den nächsten Wochen weitergeht. Die gehen etwa so: Na irgendwie. Muss ja. Muss ja weitergehen. Könnte ja weitergehen. Man würde ja gern bestimmte Bereiche für Menschen öffnen, die geimpft oder getestet wären. Wenn man denn wüsste. Und eventuell Sicherheit hätte über dies. Oder das. Dann könnte man doch. In einer Warn-App. Möglicherweise. Oder so. Oder auch nicht. Näheres regelt die Ministerpräsidentenkonferenz. Oder, Originalton Stephan Weil: „Vor unserer Konferenz am Mittwoch wird es wieder jede Menge Spekulationen in Sachen Corona geben, was künftig gelten soll, wie es sein sollte – da wird viel rauf und runter diskutiert werden. Ich werde mich an diesem Kuddelmuddel nicht beteiligen.“

Wacker, wacker, er hält sich raus, wartet ab, was die anderen machen. Kuddelmuddel trifft den Kurs der Landesregierung ziemlich gut. Irgendwie. Kuddelmuddel ist übrigens ein wunderbares Wort, das uns an einen alten Sozialdemokraten erinnert, der im besten Kieler Slang noch schreiben konnte und „Kuddl Schnööfs achtersinnige Gedankens und Meinungens von die sozeale Revolutschon und annere wichtige Sachens“ mit Witz und Verve zu Papier gab. Der „rote Jochen“ wurde der frühere schleswig-holsteinische Landesvorsitzende Jochen Steffen genannt. Der agierte noch in Zeiten, als die Sozialdemokraten nicht nur auf internationalem Parkett, sondern auch auf Kabarettbühnen brillierten. In der Zeit vor Lauterbach.

Achtersinnig, liebe Hannoveranerinnen und Hannoveraner, heißt übrigens hintersinnig, und die „soziale Revolution“ war so etwas wie die Hartz-IV-Debatte auf höherem Niveau. In jener Zeit, als die Debatten noch nicht um Inzidenzwerte, R-Faktoren, Impf- und Schimpfgeschwindigkeiten kreisten und der/die/das Kuddelmuddel noch nicht zum Regierungssprech zählte. Damals, als es beim Impfen noch kein Tohuwabohu gab, wie es im Schöpfungsbericht der Bibel heißt: „Und die Erde war wüst und leer.“ Wüst und leer. So wird’s gewesen sein.

Bleiben Sie negativ!

Von Michael B. Berger