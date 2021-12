Es gibt Fragen, die wir uns in diesem ganzen Corona-Wahnsinn noch nie gestellt haben, für deren Beantwortung es aber mindestens eine Haushaltsdebatte im niedersächsischen Landtag braucht. Etwa diese: Was passiert im Fall der Fälle? Im Ernstfall also? Oder, um es mit den Worten des Diepholzer Abgeordneten Scharrelmann zu formulieren: „Wenn Europa anruft, wer geht dann eigentlich ans Telefon?“ Birgit, das Telefon klingelt ... Wann geht denn endlich jemand ran? Keine Angst, liebe Papierkorbfreunde. Niedersachsen ist für diesen Fall der Fälle, für den Ernstfall, gerüstet. Wir haben doch ein ganzes Ministerium geschaffen für den Kontinent. Das Europaministerium. Dort sind 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf Draht. Und sind hellwach, wenn Europa anrufen sollte. Hallo, Europa, hören Sie mich? Was knarzt denn in der Leitung, Morawieki, sind Sie es wieder? Oder Ursula, bist Du es? Moment, Kollege kommt gleich ...

Wolf und Lamm werden nebeneinander weiden

Ach, haben Sie ihn auch gespürt, diesen Ruck, der durch Deutschland ging, als Olaf, der Sachliche, sein Regierungsprogramm entfaltete? Ergriffen stehen wir mit dieser „Fortschrittsregierung“ am Beginn einer neuen Epoche, einer großen, wunderbaren Transformation, in der sich die Parallelen nicht mehr im Unendlichen verlieren, sondern klimaneutral zueinander finden werden. Wolf und Lamm werden friedlich weiden nebeneinander, und der Löwe wird Stroh essen wie ein Rind oder Kind. O sorry, jetzt sind mir im Eifer des weihnachtlichen Aufbruchs zur großen Transformation doch glatt die Textbausteine verrutscht. Aber immerhin weiden Grüne und Liberale friedlich nebeneinander und darf, bei aller Friedfertigkeit, auch ein entwöhntes Kind die Hand in das Loch der Natter stecken, wie der Prophet Jesaja prophezeite. Annalena, aufpassen! Aber ist doch herrlich, mal wieder neue Gesichter auf der Kabinettsbank zu sehen. Von Lauterbach einmal abgesehen.

Und jetzt ist, Omikron hin, Omikron her, doch ein ganz anderer Zug im Laden, seitdem ein General im Krisenstab regiert. Auch wenn wir in Sachen Corona mittlerweile alle Generalisten sind, so ist so ein waschechter Zwei-Sterne-General doch was ganz anderes. Da ist klar, wer am Telefon sitzt, wenn Europa anruft. Europa, hören Sie? Brauchen Impfstoff, klar? Noch mehr Impfstoff, sofort! Verstanden?! Die Bundeswehr, die ja sonst manche Mühe mit marodem Material, rostigen Panzern und renovierungsbedürftigen Windjammern hat, läuft bei der Nachverfolgung zu ganz anderen Touren auf. Wie wir täglich in unseren Gesundheitsämtern erleben. Da soll sich der Russe mal in Acht nehmen. Aachtung, Haltung, die Oberarme frei: Der Impfarzt, kommt.

Vom Freischärler zum Kronkorken

Übrigens vertraut jetzt auch die SPD aufs Generalprinzip und hat mit Kevin Kühnert gewissermaßen einen Freischärler zum Kronkorken modelliert, der darauf achtet, dass der Druck in der Flasche bleibt und das Gesöff schön perlig. Eigentlich kenne er „menschlich“ den Scholz gar nicht richtig, hat der Kühnert bei „Lanz“ gestanden. Aber politisch sei das völlig unwichtig. Halleluja: So unmenschlich ist die Politik, sachlich betrachtet.

Einen fulminanten vierten Advent!

Von Michael B. Berger