Dreht Euch nicht um, der Kat-Klau geht um. Doch, doch. Melden die Presseagenturen. Immer mehr Übeltäter machen sich an die Katalysatoren von Fahrzeugen, sägen sie ab („flexen“, sagt der Fachmann) und nehmen sie mit nach Hause. Denn in Corona-Land herrscht nicht nur Frohstoff-, sondern auch Rohstoffmangel. Und so ein Katalysator bringe pro Fahrzeug zwischen drei bis fünf Gramm Palladium, Platin sowie Rhodium auf die Waage, die als begehrte Froh-, sorry, Rohstoffe gelten. Kein schöner Gedanke, ohne Katalysator aufzuwachen.

Am Fußende der Spirale

Aber es gibt noch gute Nachrichten – wobei wir im Zweifel sind, ob die Meldung, dass ein Swingerclub in Lehrte zu Silvester öffnen könne, weil er nicht als Club, sondern als gastronomische Veranstaltung gelte, auch dazu gehört. Womöglich ist die Meldung schon Makulatur, wenn dieser Papierkorb erscheint. Wie so vieles, was heute dahingesagt, morgen nicht mehr gilt. Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu bauen... Aber dass der Bischof von Osnabrück, Bode, immer noch an Reformen in seiner Kirche glaubt, obwohl er bekennt, „kein Revolutionär“ zu sein, ist gewiss eine gute. „Wie in einer Spirale kommen wir dem Ziel langsam aber sicher immer näher“, hat er zu der Frage gesagt, ob auch Frauen in Weiheämter kommen sollten. Abwarten. Und viel, viel Tee trinken. Darf’s, liebe Papierkorbfreunde, noch ein Schlückchen mehr sein?

Wir wissen nicht, wie viele Schlucke von was auch immer Frank Ulrich Montgomery zu sich genommen hat, der sich „Weltärztepräsident“ nennt, was kaum zu steigern ist. Aber irgend etwas muss er intus gehabt haben, als er die rechtschaffenen Hüter der Oberverwaltungsgerichtsbarkeit in Lüneburg als „kleine Richterlein“ schalt, weil die einfach die 2G-Regel in Niedersachsen kippten. Als wäre Niedersachsen ein Rechtsstaat. Was bilden sich die denn ein? Einfach Recht sprechen, obwohl die Regierung doch alles wunderbar regelt? Wo kommen wir denn da hin? Ich würde sagen: Nach Polen. Oder Ungarn. Oder Russland, wo jetzt sogar die Stalinismusaufklärer von Memorial höchstrichterlich kriminalisiert worden sind.

Preisfragen

Als wir das von den „kleinen Richterlein“ vom Weltarzt Montgomery hörten, kam uns übrigens ein altes Volkslied in den Sinn. Richtig. „Ein Männlein steht im Walde ganz still und stumm,/ Es hat von lauter Purpur ein Mäntlein um./ Sagt, wer mag das Männlein sein,/ Das da steht im Wald allein,/ Mit dem purpurroten Mäntelein.“ Na, Preisfrage für 2022, wer mag wohl das Männlein sein? Antwort: Es handelt sich weder um einen katholischen Würdenträger noch um einen Sozialdemokraten, sondern um eine Waldesfrucht. Richtig, die Hagebutte.

Als Hagebutten versteht man übrigens, lehrt uns Wikipedia, die ungiftigen Sammelnussfrüchte verschiedener Rosenarten, besonders der Hunds-Rose (Rosa canina). So eine Hagebutten-Koalition, also Rot-Grün, strebt für 2022 unser hochwohlgeborener Landesfürst Stephan Weil wieder an, wie er der dpa anvertraute. Aber er sei auch offen für die Ampel, sei schon 2017 offen dafür gewesen, aber da habe die FDP noch nicht gewollt. Da hat der Weil wieder etwas Juckpulver in die in Hannover regierende Große Koalition gerieben. Und wie, zweite Preisfrage für 2022, stellt man das her? Richtig: aus Hagebutten.

Von Michael B. Berger