Ob es nun eine supergute Idee von den Vereinten Nationen war, den 20. März zum internationalen Tag des Glücks auszurufen? In diesen virengesättigten Zeiten? Denn was ist schon Glück? Nun gut, eine Sechsliterflasche San Guido Sassicaia Cassa Speciale Jahrgang 2009 kann vorübergehend ein Glücksgefühl auslösen. Hernach aber einen fetten Kater, weil sechs Liter Wein selbst in der Coronazeit auch einen strunzdummen Genießer aus der Kurve tragen.

Auch ein Millionengewinn im Lotto ist mitunter unbekömmlich wie auch ein Einser-Examen in Jura, was man bei manchen Juristen sehen kann. „Aus neurobiologischer Sicht fühlen wir uns dann glücklich, wenn ein belebender Cocktail aus körpereigenen Chemikalien durchs Gehirn strömt. Oxytocin zum Beispiel wird bei Umarmungen und beim Sex ausgeschüttet, bei Frauen auch während der Geburt und beim Stillen“, belehrt uns die Deutsche Presseagentur, während wir bei der Frage, ob das mit dem Weltglückstag nun eine gute Idee war, nicht weiterkommen sind. Aber Gebären und Stillen bleiben angesagt.

Glücklich ist, wer vergisst ...

Weil wir da nicht mitreden können, wechseln wir das Thema. Ganz bei sich ist der Niedersachse, wenn es ums Thema Gülle geht. Obwohl Gülle nun nicht gerade glücklich macht, selbst wenn mancher Bauer gluckst, wenn er die Gülle endlich los ist, die auf dem Hof zu viel ist. Für derartige Entleerungen ist nun im tiefkatholischen Vechta eine Gülle-Onlinebörse gestartet worden. Sie nennt sich etwas beschönigend „Nährstoffzentrale“, obwohl man Jauche weder essen noch trinken sollte. Auch nicht in kleinsten Portionen, die bei einem 2009er San Guido Sassicaia angesagt wären.

Die neue Börse soll, so berichten die Agenturen, den direkten Kontakt zwischen Anbieter und Abnehmer ermöglichen. Sie sei eine Art „Ebay für Gülle“, schreibt die dpa – und nährt damit wieder einmal unseren Argwohn gegen digitale, nun ja, Geschäfte. Allerdings, das sei zugegeben, gab’s auch vor Corona Gülle nicht im stationären Handel ...

Ja, geht noch

So ganz kommt man, auch wenn man’s versucht, nicht von diesem leidigen Corona-Thema los. Wenigstens müssen wir nicht mehr über Trump berichten. Aber hier immerhin ein kleiner Glücksmoment: „Corona-Lage drückt Gehalt von VW-Chef Diess“, lasen wir diese Woche. Bei der Unterzeile verschwanden indes die Glückshormone gluckernd im Gulli – „aber immer noch 6,1 Millionen“. Ja, geht’s denn noch? Ja, geht noch.

Da möchte man den sogenannten Scheibenwischer zeigen, der als unfreundliche Geste im Autoverkehr eine Buße von 1000 Euro nach sich ziehen kann. Im Landtag deutete diese Woche Finanzminister Reinhold Hilbers, der auch ohne UN-mandatierten Feiertag zu den glücklichen Niedersachsen gerechnet werden kann, einen Scheibenwischer an, als sein CDU-Parteifreund Uwe Schünemann gerade mehr Geld für den Sport forderte.

Das twitterte sofort der Grüne Christian Meyer, auch so ein Glückskind aus Holzminden, während sich Schünemann dagegen verwahrte, dass der Scheibenwischer ihm gegolten habe. Der habe dem Innenminister gegolten, der schließlich für den Sport zuständig sei. Nicht überliefert ist, ob der zuständige Minister Pistorius nun den Kollegen Hilbers in Gewahrsam nehmen wird ...

Übrigens hat Bundesgesundheitsminister Jens Spahn, bei dem man keineswegs immer weiß, ob er nun ein Glücksfall ist (und wenn ja, für wen?) diese Woche gesagt, wir bräuchten bei Corona „einen langen Atem“. Ob das ein besonders glückliches Bild ist? Man kann da seine Zweifel haben. Anyway:

Bleiben Sie negativ!

Von Michael B. Berger