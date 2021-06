xxx

Ist doch ein Jammer, dass Annalena Baerbock nicht Kardinalin der katholischen Kirche geworden ist. Dann wäre sie nicht nur stets elegant angezogen, sondern hätte wegen der Nachlässigkeiten in ihrem Lebenslauf einfach ihren Rücktritt eingereicht und der Papst hätte geantwortet: „Es gefällt mir, wie Du den Brief beendest ... mach weiter so, liebe Schwester.“ Aber nach ihren Bekenntnissen, einen Fehler bei den etwas luschig gemachten biografischen Angaben gemacht zu haben, sollte man doch, um im Bild zu bleiben, die Kirche im Dorf lassen. Immerhin hat sie nicht promoviert. Da ist man heute doch schon dankbar ...

Der Heilige Geist kommt ins Schleudern

Aber so ein Rücktritt, der nicht geschieht, weil man dem Papst gegenüber gehorsam ist, hat was und wirft die große Frage nach dem Sinn auf. Muss nun Marxens Kölner Kollege Woelki im Amt bleiben, weil er im Gegensatz zum Münchener Amtsbruder nicht seinen Rücktritt eingereicht hat? Oder muss er gerade deswegen zurücktreten? Fragen über Fragen. Ich fürchte, bei der Klärung käme sogar der Heilige Geist ins Schleudern.

Franz Müntefering hat mal in Zeiten, als das Wünschen noch geholfen hat, formuliert, dass das Amt des SPD-Vorsitzenden, das schönste sei neben Papst. Aber mit Blick auf die aktuellen SPD-Vorsitzenden haben es die beiden real existierenden Päpste vermutlich doch leichter, zumal es nur einen zurückgetretenen Papst aber diverse zurückgetretene SPD-Vorsitzende gibt ...

Stephan Weil als „dritte Kraft“

Da hat man es als niedersächsischer SPD-Landesvorsitzender leichter. Keine Gegen- oder Nebenpäpste, satte Mehrheiten auf Landesparteitagen und ein geradezu kuscheliger Koalitionspartner, wenn die Opposition zum Angriff pfeift, weil es innerhalb der Regierung „nicht lösbare Meinungsverschiedenheiten“ gibt, wie Stephan Weil kürzlich auf einem SPD-Landesparteitag von sich gab. Und das Problem mit der lang geforderten dritten Kraft im Kita-Bereich hat der Ministerpräsident diese Woche auch selbst gelöst: Er heuerte in einer Kita in Aurich als „Kurzpraktikant“ an.

Aber was macht Stephan Weil eigentlich, wenn es Corona nicht mehr geben sollte? Worüber spricht er dann im Morgenmagazin oder bei Markus Lanz?

Hühner bei Facebook

Jetzt den Übergang zu einigen Hühnern jenseits der Landesgrenze zu finden, ist gar nicht so einfach. Die lustigste Polizeimeldung stammt nämlich aus Holzminden, wo nach einem Hühnerdiebstahl im benachbarten Höxter fünf Hühner über einen Parkplatz flitzten. Dabei wurden sie von einem Facebook-Freund fotografiert, der sein Erlebnis postete. Das sind ja unsere Hühner, frohlockte eine Familie in Höxter und identifizierte die Tiere auf dem Schnappschuss als ihre gestohlenen Bielefelder-Hennen und schaltete das Ordnungsamt ein.

So konnte die Polizei wenigstens fünf von sechs gestohlenen Hühnern wieder den Besitzern aushändigen. Ohne Facebook wären die Ermittlungen der Polizei aus Höxter wohl ins Leere gelaufen, weil die Hühner schon über die Landesgrenze waren. Dabei waren Fundort und Tatort (des Einbruchs) nur einen Kilometer entfernt. In Zeiten des Föderalismus haben sogar die sonst oft wenig sozialen Medien etwas Gutes!

Bleiben Sie negativ!

Von Michael B. Berger