Hannover

Scharfe Kritik haben Grüne und FDP an der Tatsache geübt, dass wegen der Coronakrise Pflegekräfte zu Mehrarbeit angehalten werden können – bis zu sechzig Stunden die Woche. Die sozialpolitische Sprecherin der Grünen, Meta Janssen-Kucz, warf der rot-schwarzen Regierung vor, bessere Möglichkeiten zur Bekämpfung der zweiten Welle der Epidemie während der vergleichsweise entspannten Sommermonate „verschlafen“ zu haben. Die Notmaßnahme verschlechtere erneut die Situation der Pflegekräfte.

Warum nicht von Verwaltungstätigkeiten entlasten?

Nach Janssen-Kuzcs Worten wäre es besser gewesen, Pflegekräfte von einem Teil ihrer Verwaltungstätigkeiten zu entlasten anstatt sie zur Mehrarbeit heranzuziehen. Auch habe es die Regierung versäumt, entsprechende Freiwilligen-Register vorzubereiten. Die geplante Mehrarbeit schrecke Freiwillige nur ab. Auch die FDP-Abgeordnete Susanne Schütz meinte, „man hätte den Sommer für andere Möglichkeiten nutzen können.“

Anzeige

Der CDU-Sozialexperte Volker Meyer wies den Vorwurf der Planlosigkeit zurück und bat um eine Versachlichung der Diskussion. Die 60-Stunden-Ausnahmeregelung sei ein Notbehelf, etwa bei einem Corona-Ausbruch in einem Altenheim. Die Mehrarbeit sei mit den Personalvertretungen abzusprechen. „Die Arbeitgeber werden das nicht leichtfertig ausnutzen“.

Schwarz wirft den Grünen Populismus vor

Scharfe Kritik an den Grünen übte dagegen der SPD-Sozialexperte Uwe Schwarz. Er warf den Oppositionspolitikern billigen Populismus vor. „Sie fordern ständig neues Personal, das es nicht gibt.“ Auch für andere Gruppen, etwa für Polizisten oder Feuerwehrleute, gebe es Ausnahmeregelungen, die mitbestimmungspflichtig seien. Schwarz warf den Grünen auch vor, die vielfältige Realität nicht im Blick zu haben. „Viele Pflegerinnen und Pfleger arbeiten lieber in Blöcken und sind dankbar für eine flexiblere Arbeitsweise.“

Niedersachsens Sozialministerin Carola Reimann ( SPD) betonte, es handele sich um eine vom Bund vorgelegte, zeitliche Ausnahmeregelung, die Ausnahmen vom Verbot der Sonntags- und Feiertagsarbeit ermögliche. „Das war alles schon einmal im März in Kraft, als die Lage noch nicht so zugespitzt war wie heute.“ Dass die Grünen diese Maßnahme jetzt so kritisierten, sei ein Zeichen für „die gefährliche Gewöhnung an die Epidemie“, meinte Reimann.

Lesen Sie auch

Von Michael B. Berger