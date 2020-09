Grüne kritisieren intransparentes Finanzgebaren der Klosterkammer

Hannover

Die Klosterkammer hat kein Glück mit ihren jüngeren Töchtern. Die Restaurantgesellschaft Cellerar, die unter anderem das „ZeitFür“ im Landtag betrieb, hat über Jahre hinweg erhebliche Defizite produziert, im Jahr 2018 allein knapp 2,6 Millionen Euro. Auch die 2012 erworbene Altenauer Brauerei ist defizitär. Das geht aus der Beantwortung einer Landtagsanfrage des Grünen Stefan Wenzel hervor, der der Stiftung ein intransparentes Finanzgebaren vorwirft. Die Stiftung will ihre defizitäre Brauerei nach Worten von Kammerdirektor Andreas Hesse verkaufen: „Wir sind mitten in Verkaufsverhandlungen in der Endphase.“

Gehören Bier und Kloster zusammen?

Die Klosterkammer existiert seit 1818 und ist eine der größten Stiftungen des Landes, die zahlreiche Kirchen und Klöster unterhält. Aus ihrem Besitz soll sie unter anderem „mildtätige Zwecke“ finanzieren. 2012 kaufte Klosterkammerpräsident Hans-Christian Biallas auch die Brauerei im Oberharz. Bier und Kloster gehörten seit dem Mittelalter zusammen, meinte Biallas damals launig. „Der Besitz einer Brauerei und das Betreiben von Restaurants gehören sicherlich nicht zum Zweck einer solchen Stiftung – und wenn man sich dennoch in dieser Weise engagiert, dürfen die Gesellschaften nicht dauernd Miese produzieren, die die Kammer dann wieder ausgleichen muss“, findet der Grünen-Haushaltssprecher Wenzel.

Kammerdirektor Hesse hält dem entgegen, dass die Restaurantgesellschaften ursprünglich dazu dienen sollten, das Kloster Wöltingerode zu unterstützen. In dem alten Zisterzienserkloster in Vienenburg bei Goslar war bis 1993 eine Landfrauenschule untergebracht gewesen. Um einen langen Leerstand des Gebäudekomplexes zu vermeiden, entschloss sich die Klosterkammer 2007 dort ein Hotel einzurichten, einen Klosterkrug sowie eine Brennerei. Die Cellarar-Unternehmungen seien ursprünglich als Renditebringer geplant gewesen – ein Irrtum, wie sich über die Jahre herausstellte. Einen Teil der hohen Verluste führt Kammerdirektor Hesse indes auf einen Geschäftsführer zurück, dem betrügerisches Verhalten vorgeworfen wurde und der 2017 gehen musste. Inzwischen hat sich die Cellarar „auf das Kerngeschäft konzentriert“ und einige Filialen in Hildesheim, in Goslars Rammelsbergmuseum geschlossen – und seit März diesen Jahres auch die Landtagsgaststätte, der zuletzt noch die Corona-Epidemie das Geschäft verdarb.

Zu wenig für „mildtätige Zwecke“?

Als Verlustbringer erwies sich seit ihrem Erwerb auch die Altenauer Brauerei. Sie fuhr 2013 ein Minus von 532.978 Euro ein, in den Folgejahren auch hohe Verluste und 2019 sogar ein Minus von 1,88 Millionen Euro. Das Jahresergebnis für 2019 sei jedoch auf eine Teilwertabschreibung in Höhe von 1,6 Millionen zurückzuführen, betont Hesse, da im Zuge der Restrukturierung die Brauerei entweder verkauft oder stillgelegt werden sollte. „Die Brauerei wird wohl nicht stillgelegt werden müssen, sondern kann verkauft werden“, sagt Kammerdirektor Hesse. Zu den hohen Verlusten sei es gekommen, weil weit weniger Bier hätte verkauft werden können als Branchenexperten 2012 vorhergesagt hätten.

In seiner Landtagsanfrage kritisiert der Grüne Wenzel auch die Finanzkontrolle der Stiftung, die „keine vernünftigen, modernen Strukturen“ habe, sondern noch auf Strukturen des Königreichs Hannover von 1840 fuße. Auch seien die Erträge aus dem 700-Millionen-Euro-Kapital mit 3,26 Millionen Euro recht niedrig. „Das ist gerade mal ein halbes Prozent, das für die ursprünglichen Zwecke verwendet wird“, findet Wenzel. Die geringe Rendite sei aber „auskömmlich“, hält der Kammerdirektor dagegen.

