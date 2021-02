Hannover

Der aktuelle Lockdown hat das Strukturproblem vieler Innenstädte in Niedersachsen noch beschleunigt, vor allem in den mittelgroßen Kommunen. Deshalb müssen nach Auffassung des Niedersächsischen Städte- und Gemeindebundes (NSG) die Überlegungen forciert werden, wie die Innenstädte zu neuen Begegnungs- und Erlebnisräumen umgestaltet werden können. „Wir brauchen einen echten Richtungswechsel von der klassischen Innenstadt zu Marktplätzen des Lebens, auch mit mehr Grün- und Freiraum“, sagt NSG-Sprecher Thorsten Bullerdiek. Für den 25. Februar bereitetet er einen großen Zukunftskongress vor, an dem bis zu 400 Kommunalexperten teilnehmen können – wegen Corona natürlich nur digital.

Online-Austauschplattformen nötig

Nach Ansicht des Gemeindebundes müsse es einen Aufbruch von unten geben, der kommunal begleitet werden soll. Denn im Unterschied zu den Großstädten fehle es den kleineren und mittleren Kommunen an Geld und Personal, einen solchen Umstellungsprozess zu steuern. Wichtig sei es beispielsweise, Online-Austauschplattformen aufzubauen, in denen man sich sowohl innerhalb einer Gemeinde, aber auch mit anderen Kommunen austauschen könne, heißt es in einem Acht-Punkte-Plan, den das Präsidium des Gemeindebundes diese Woche verabschiedet hat.

Neues Stadtgrün statt Leerstände

Viel stärker als bisher müssten die Städte die Sport- und Kulturförderung in den Fokus rücken, heißt es in dem Plan. Denn die Kommunen müssten sich wandeln. „Wo Leerstand nicht mehr gebraucht wird, kann er auch der Schaffung von neuem Stadtgrün weichen“, erklärt der Gemeindebund. Dazu müsse auch die Städtebauförderung neu aufgestellt werden. „Nur mit flexiblen Mitteln und Möglichkeiten kann Leerstand effektiv entgegengewirkt werden. Die Anmietung, der Zwischenerwerb und die Entwicklung von Kernimmobilien sowie der Abriss von Leerständen oder Schrottimmobilien durch die Kommunen müssen erleichtert werden“, heißt es in dem Papier, das auch ein mehrjähriges Sofortprogramm mit einem Mindestvolumen von 50 Millionen Euro fordert.

Als eine der wesentlichen Voraussetzungen für die Wiederbelebung der Innenstädte gilt „die Digitalisierung der Ortskerne“, angefangen beim „digitalen City-Management, der örtlichen Homepage, hilfreichen Stadt-Apps, dem Online-Immobilienatlas bis hin zu den Online-Auftritten aller Akteure vor Ort“. Nötig sei es auch, Mehrfunktionshäuser zu stärken. Denn: Allein der Handel könne die Ortsmitte nicht mehr tragen. Gerade in kleineren Kommunen seien Gemeinschaftsprojekte von hohem Wert, das reiche vom Seniorentreff über Veranstaltungsorte bis zum Repair-Cafe. „Regionale Geschäfte, die fast alles verleihen statt verkaufen (vom Auto bis zum Werkzeug), könnten auch Geschäftsmodelle zur Innenstadtbelebung sein“, skizziert Bullerdiek.

Von Michael B. Berger