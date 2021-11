Hannover

Der Protest von Hunderten Kulturschaffenden vor dem Landtag am Mittwoch war laut und bunt. Drinnen debattierten die Abgeordneten währenddessen über EU-Fördermittel und Corona-Sondervermögen, bevor sie in die Mittagspause gingen. Die Politik hat die Forderungen der Demonstranten wohl vernommen, sie bekommen aber nur von der Opposition Unterstützung. Die Fronten zwischen der rot-schwarzen Landesregierung und den Theatermachern bleiben verhärtet. Das hat vor allem mit dem Staatstheater in Hannover zu tun, das aus Sicht der Regierung zu teuer ist.

Einnahmeausfälle durch Corona

Beim dem Streit, der schon länger schwelt und seit einigen Wochen offen ausgetragen wird, geht es ums Geld. Die niedersächsische Theaterlandschaft fürchtet für die kommenden Jahre Einbußen in Millionenhöhe. Das sehe der aktuelle Haushaltsplanentwurf der Landesregierung vor, sagen die Organisatoren des Protests. So sollen unter anderem die anstehenden Tariferhöhungen im öffentlichen Dienst nicht übernommen werden. Die Theater klagen auch über Einnahmeausfälle durch die Corona-Krise und steigende Kosten durch die Inflation.

Die Regierung sieht allerdings keinen Spielraum für Zugeständnisse. Alle Bereiche müssten sich aufgrund der pandemiebedingten Mindereinnahmen auf „engere Verhältnisse“ einstellen – nicht nur die Kultur, sagt Finanzminister Reinhold Hilbers (CDU).

Thümler: „Kein Goldesel im Keller“

Ähnlich äußert sich auch Kulturminister Björn Thümler (CDU): „Wir und das Finanzministerium haben keinen Goldesel im Keller stehen.“ Laut Thümler gibt es im Haushalt auch gar keine Kürzungen. Die Staatstheater hätten in besonderem Maße von den großzügigen Regelungen der Kurzarbeit in der Corona-Krise profitiert und dabei erhebliche Überschüsse erwirtschaftet. „Dieses Geld muss eingesetzt werden für den Betrieb des Theaters.“

Eine Sonderstellung in der ganzen Debatte nimmt das Staatstheater Hannover ein. Dass gerade dieses Staatstheater die aktuelle Kampagne losgetreten habe und die kleineren Theater vorschicke, könne durchaus als befremdlich bewertet werden, kritisiert Thümler. Das Staatstheater Hannover habe 10 Millionen Überschuss aus der Kurzarbeit. „Da kann man doch nicht einfach so tun, als ob dieses Geld nicht da wäre.“ Ein Deckel von 70 Millionen Euro jährlich sollte ausreichend sein, um gutes und vernünftiges Theater zu spielen.

70 Millionen Euro für Staatstheater

Mit den 70 Millionen Euro meint Thümler die jährlichen Zuschüsse aus dem Landeshaushalt, die bis 2025 zugesagt sind. Das Kulturministerium weist aber noch auch andere Besonderheiten des Staatstheaters Hannover im Vergleich mit den Staatstheatern in Oldenburg und Braunschweig hin. Demnach gilt in Hannover als einziger Spielstätte nicht der Tarifvertrag der Länder (TdL). Tariferhöhungen könnten also nicht so weitergegeben werden wie in Oldenburg oder Braunschweig.

„Die aktuelle Kulturfinanzierung des Landes Niedersachsen wird der Bedeutung von Kultur in unserer Gesellschaft nicht gerecht“: Die Theatermacher werden in ihrem Anliegen von der Opposition im Landtag unterstützt. Quelle: Julian Stratenschulte/dpa

Zum anderen betont Thümler, dass es beim Staatstheater Hannover keinen finanziellen Beitrag der Landeshauptstadt gibt. Das sei in dieser Form sehr ungewöhnlich in Deutschland. Der Minister hatte vor drei Jahren einen vergeblichen Versuch unternommen, dieses zu ändern. Im Gegenzug wollte das Land das Sprengel-Museum in Hannover komplett finanzieren. Das Thema ist aber offenbar immer noch nicht ganz vom Tisch.

Opposition rechnet anders

Nach Angaben der Regierungskoalition werden bei den Freien Theatern die Zuschüsse um 250.000 Euro erhöht. Es sei ihm aber neu, dass das Land Tarifsteigerungen bei den Freien Theatern ausgleiche, sagt Thümler. Bei den Kommunalen Theatern sind laut Ministerium in einem ersten Schritt der Tarifsteigerungen im Volumen von 206.000 Euro berücksichtigt worden. Die drei Staatstheater könnten sich in jedem Jahr über Steigerungen freuen.

Die Opposition im Landtag rechnet anders. Der Anteil des Haushaltes des Ministeriums für Wissenschaft und Kultur am Gesamthaushalt sei von 10,9 Prozent (2016) auf 10,2 Prozent (2021) gesunken, kritisiert die Grünen-Fraktion. Niedersachsen gebe nur 76 Euro pro Einwohner für Kultur aus, sagte die Grünen-Politikerin Eva Viehoff. Der Bundesschnitt liege bei 100 Euro. „Die Kulturförderung jetzt einzufrieren, bedeutet eine empfindliche Einsparung. Kunst und Kultur brauche mehr Geld.“

Geringer Kulturetat im Ländervergleich

„Die aktuelle Kulturfinanzierung des Landes Niedersachsen wird der Bedeutung von Kultur in unserer Gesellschaft nicht gerecht. Im Ländervergleich verfügt das Land über einen geringen Kulturetat“, betont der FDP-Abgeordnete Lars Alt. Die Spielstätten in Niedersachsen hätten weiterhin mit pandemiebedingten Mindereinnahmen, höheren Materialkosten und großen Investitionsbedarfen zu kämpfen. „Kultur hat nicht nur einen Wert, sondern auch einen Preis.“

Zumindest für die Freien und Kommunalen Theater gibt es aber noch Hoffnung auf höhere Zuschüsse in diesem Jahr. Die Regierungsfraktionen von SPD und CDU haben immer einige Millionen Euro „Spielgeld“ im Haushalt, die sie noch verteilen können. Entschieden wird darüber bei der Haushaltsklausur am kommenden Wochenende. „Warten Sie mal ab, was SPD und CDU vorschlagen werden. Wir werden sicher was für die Kultur tun“, kündigt der CDU-Abgeordnete Burkhard Jasper im Vorfeld schon einmal vielsagend an.

Von Marco Seng