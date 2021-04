Hannover

Mit einem Festakt im Kuppelsaal der hannoverschen Stadthalle und einem großen Fest am Maschsee will Niedersachsen von Oktober das 75. Jahr seines Bestehens feiern – sofern die Entwicklung der Corona-Pandemie dieses erlaubt. Das kündigte Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) am Dienstag an. „So ein Fest ist angesichts der Pandemie ein gewöhnungsbedürftiger Gedanke, aber wir wollen richtig feiern“, sagte Weil, als er erste Überlegungen zu den Festwochen vorstellte.

Das Land Niedersachsen war am 1. November 1946 durch die britische Militärregierung gegründet worden – aus verschiedenen vorher eigenständigen Ländern rund um die preußische Provinz Hannover. Die erste Landtagssitzung fand in der hannoverschen Stadthalle statt. Deshalb soll dort am 1. November auch ein großer Festakt mit EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen (CDU) stattfinden.

Während diese Veranstaltung notfalls auch verkleinert werden kann, gelte dies nicht für das große Volksfest, das die Regierung für das Wochenende vom 8. bis zum 10. Oktober plant. „Wir würden das gerne am Maschsee machen“, sagte Weil. Denn dann soll der traditionelle „Tag der Niedersachsen“ in der Stadt Hannover gefeiert werden, die als Landeshauptstadt in diesem Jahr auch 75 Jahr alt werde. Das sei das einzige Ereignis in den geplanten Jubiläumsfeierlichkeiten, für die die Devise gelte „ganz oder gar nicht“, sagte Weil.

Die Landesregierung hat für die Feierlichkeiten insgesamt 4 Millionen Euro veranschlagt, von denen die Hälfte auf den geplanten Tag der Niedersachsen entfallen wird. Die Vorbereitungen liegen in den Händen des Protokollchefs Matthias Woiwode, der bereits 2014 das große Fest zum Tag der Deutschen Einheit am 3. Oktober organisiert hatte.

Neben den beiden Hauptprogrammpunkten gibt es Vorläuferaktionen, die die Niedersachsen auf das Jubiläum einstimmen sollen. So soll nach indischem Vorbild eine digitale Menschenkette mit mehr als 20.000 Teilnehmern gebildet werden, die einen Weltrekord bilden soll. Als Botschafterin und Botschafter für diese Aktion haben sich die frühere Spitzenschiedsrichterin Bibiana Steinhaus-Webb und der Blogger Keno Veith zur Verfügung gestellt, der als „De schwatten Ostfreesjung“ ein Internetstar ist.

Daneben sind noch Gesangsfeste (womöglich nur im Internet) geplant wie auch Fotowettbewerbe. Auch eine große Wandertour unter dem Motto „75 Kilometer Niedersachsen zu Fuß“ soll es geben, an der Weil streckenweise teilnehmen möchte. Ferner soll ein Film über Niedersachsen produziert werden. „Das ist ein großer, bunter Strauß, den wir da zusammenstellen“, sagte der Ministerpräsident.

Vor fünf Jahren hatte es zum 70. Geburtstag nur ein Symposium gegeben, das von vielen kritisiert worden ist. Diese Veranstaltung sei in der Tat „zu kopflastig“ gewesen, meinte Weil im Rückblick. Deshalb wolle man in diesem Jahr richtig feiern, zumal die zurückliegenden 75 Jahre vermutlich „die glücklichsten dieses Landstrichs“ gewesen seien, weil frei von Krieg und Diktatur. Ein Symposium über die Frage, wie sich die Welt nach der Pandemie entwickeln werde, ist allerdings auch in diesem Jahr geplant.

