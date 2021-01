FDP-Vorstoß: Soll Wohlstands-Wachstum Staatsziel in der Landesverfassung sein?

Hannover

Niedersachsens FDP-Landtagsfraktion will wirtschaftliches Wachstum als Staatsziel in der Landesverfassung festschreiben. FDP-Fraktionschef Stefan Birkner sagte, gerade in Zeiten nach der Corona-Epidemie, die durch große Verschuldung gekennzeichnet sei, wäre es wichtig, „Wohlstandsmehrung“ als explizites Ziel der Politik festzuschreiben – neben dem Klimaschutz und anderen Zielen.

„Wir haben Tendenzen, wo Gewinnerzielung als schlecht gebrandmarkt wird“, sagte Birkner. Dem müsse man entgegenwirken. Es gehe der FDP keinesfalls darum, dass die Staatsquote erhöht werde. Die FDP will ihren Vorschlag in einem Antrag in die nächste Landtagssitzung einbringen.

Von Michael B. Berger