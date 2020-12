Ex-Parteichefin Dana Guth tritt aus der AfD aus

Hannover

Die ehemalige niedersächsische Partei- und Fraktionschefin Dana Guth ist aus der AfD ausgetreten. Sie habe nach langer und reiflicher Überlegung den Entschluss gefasst, ihre Mitgliedschaft in der AfD zu beenden, erklärte Guth am Donnerstag. Sie begründete den Schritt unter anderem mit dem Rechtsruck der Partei in Niedersachsen in den vergangenen Monaten. Deutschland brauche nach wie vor eine national-konservative Kraft. „Die AfD ist es nicht“, sagte Guth der HAZ.

Konsequenz aus Richtungsstreit

Guth zog damit die Konsequenzen aus dem Richtungsstreit der Partei, der im Spätsommer offen ausgebrochen war, als der AfD-Bundestagsabgeordnete Jens Kestner zum ihrem Nachfolger an der Parteispitze gewählt wurde. Kestner wurde bisher dem nun offiziell aufgelösten, völkisch-nationalistischen „Flügel“ der AfD zugerechnet. An dem Streit zerbrach wenig später auch die Landtagsfraktion. Guth trat zusammen mit den Abgeordneten Stefan Wirtz und Jens Ahrends aus, die AfD verlor dadurch ihren Fraktionsstatus.

Kestner zeigte nicht überrascht über den Austritt. „Dass Frau Guth aus der Partei ausgetreten ist, wundert mich aber nicht. Sie möchte natürlich dem Parteiausschluss zuvorkommen“, sagte Kestner dem NDR. Gegen Guth und ihre beiden Mitstreiter waren entsprechende Verfahren eingeleitet worden.

Listenaufstellung für den Bundestag

An diesem Wochenende will die AfD in Niedersachsen über die Kandidatenliste für die Bundestagswahl im kommenden Jahr entscheiden. Rund 500 Mitglieder werden zur Listenaufstellung am Sonnabend und Sonntag in Braunschweig erwartet. „Ich hoffe, dass sich die bürgerliche Seite durchsetzt“, sagt Guth. Ob sie sich einer anderen Partei anschließen wird, ist noch offen.

