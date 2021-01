Hannover

„Wenn es denn geht, dann gerne“, antwortete Ernst Gottfried Mahrenholz bei seinem 90. Geburtstag auf die Frage, ob er denn auch 100 werden wolle. Das war vor eineinhalb Jahren. Mahrenholz war ein Kämpfer, der nicht so schnell aufgab. Nun ist der frühere Vizepräsident des Bundesverfassungsgerichts und SPD-Politiker gestorben. „So wie er es wollte, ohne langes Leiden in seinem Haus im hannoverschen Heideviertel“, sagt seine Tochter Simone.

Eine „chausseemäßige“ Karriere

Es gibt wenige Menschen, die eine so abwechslungsreiche Karriere hingelegt haben und doch so nah bei den Menschen und ihren Problemen geblieben sind. „Chausseemäßig“ sei sein Werdegang verlaufen, sagte der gebürtige Hannoveraner selbst. Er war vor seinen 13 Jahren am Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe Leiter des Bauverwaltungsamtes in Hannover, Staatskanzleichef, kurze Zeit Kultusminister, Rechtsanwalt, Landtagsabgeordneter – und immer ein freier, evangelischer Geist, der sich seine Meinung nicht von anderen vorgeben ließ. Das Wort „protestantisch“ liebte er übrigens gar nicht: „Sagen Sie evangelisch. Das trifft es. Eben nicht katholisch, sondern freier, weil wir kein Kirchenoberhaupt haben, das die reine Lehre vorgibt.“ Auch ein paar Semester Theologie hatte der Sohn eines Pastoren und Kirchenmusikers studiert, dazu ein wenig Philosophie und Psychologie.

Wer so viel weiß, hält von reinen Lehren wenig. Wohl aber sehr viel vom Grundgesetz und den Grundwerten, für die er immer wieder stritt. Auch als Pensionär legte sich der Rechtsprofessor mit christdemokratischen Innenministern an, wenn diese die Asylpolitik nach seinem Geschmack zu rigide auslegten oder bei der Härtefallkommission eher das Wort Härte betonten. Mit SPD-Kollegen stritt er über das Kopftuchverbot für Muslime und dessen Begründungen, über die man heute angesichts von Maskenzwang und Corona-Beschränkungen fast schmunzeln möchte. Mahrenholz war nicht nur ein überzeugter Sozialdemokrat, der das Wort sozial groß schrieb, sondern auch ein offener Geist. Er bürstete die Dinge gern gegen den Strich. Über Sprachhülsen und Denkverbote konnte er sich aufregen. Zur Gelassenheit, eine Sache richtig reifen zu lassen, habe er erst in dem hohen Richteramt in Karlsruhe gefunden, hat er einmal gesagt.

Intellektuell und bodenständig zugleich

Das hat ihn nicht davon abgehalten, zum Telefon zu greifen, wenn ihn eine Sache richtig aufregte, beziehungsweise eine Ungerechtigkeit, die Menschen geschah. Toleranz und Respekt forderte er, der zugleich sarkastisch und humorvoll sein konnte, ein. Fragte man ihm zum gegenwärtigen Zustand „seiner“ SPD, holte er erst einmal tief Luft, überlegte und antwortete dann knapp: „Das ist doch keine gute Frage zum Geburtstag.“ Und dann sagte er doch so viel Profundes und Kluges, dass einem schnell klar wurde, dass die SPD auch daran krankt, dass es nicht mehr so besonders viele intellektuelle, aber gleichzeitig bodenständig gebliebene Geister wie Ernst Gottfried Mahrenholz in dieser Partei gibt.

Mahrenholz hinterlässt zwei erwachsene Kinder.

Von Michael B. Berger