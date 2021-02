Hannover

Nach der plötzlichen Entlassung des Göttinger Polizeichefs Uwe Lührig (CDU) durch Innenminister Boris Pistorius (SPD) fordern immer mehr Politiker Aufklärung. Der Göttinger CDU-Bundestagsabgeordnete Fritz Güntzler nannte das Verhalten des Innenministers unverständlich. „Ich erwarte, dass der Innenminister für die 2000 Polizisten der Polizeidirektion Göttingen Transparenz schafft, warum Uwe Lührig gehen musste, ein im besten Sinne geradliniger Beamter.“ Auch Patrick Seegers, Landesvorsitzender der Deutschen Polizeigewerkschaft (DPol), meinte, die Entlassung werfe mehr Fragen auf, als dass sie Antworten biete.

Ohne Angaben von Gründen

Der 63-jährige Lührig war am Dienstag als Göttinger Polizeichef abgesetzt worden – ohne Angaben von Gründen, wie dies bei politischen Beamten erlaubt ist. Deshalb hat die Landesregierung auch im Innenausschuss des Landtages keine Erklärung zu der umstrittenen Personalie abgegeben, wie FDP und Grüne bedauerten. „Die Regierung mauert in dieser Sache und zeigt ein hohes Maß an Intransparenz“, sagte der FDP-Abgeordnete Marco Genthe. Sollte sie Lührig Versäumnisse etwa im Zusammenhang mit Ermittlungen der Northeimer Polizei anlasten, dann hätte sie ihn schon im Dezember zur Rede stellen müssen. Lührigs vor Kurzem publizierte kritische Einlassung zu offenkundigen Fehlern bei der Impfstrategie des Landes könne ja wohl kein Entlassungsgrund sein, meint auch der CDU-Bundestagsabgeordnete Güntzler: „Lührig hatte für seine besonnene Art Akzeptanz über alle Parteigrenzen hinweg.“

Von Michael B. Berger