Niedersachsens Umweltminister Olaf Lies (SPD) sieht die größten Hindernisse in der Bürokratie. Die gemeinsame Stromerzeugung in Mietshäusern oder Wohnungsgenossenschaften und die Einspeisung ins Netz müssten „radikal vereinfacht“ werden, sagt Lies. Er will dafür bei Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) werben.