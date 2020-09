Hannover

Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil ( SPD) hat Erklärungen aus der bayerischen Staatsregierung zurückgewiesen, die mit einem Hinweis auf Gorleben die neuerliche Suche nach einem Atomendlager infrage stellen. „Das kommt überhaupt nicht in Frage“, sagte Weil der HAZ. „Kein anderes Land hat so von der Atomkraft profitiert wie Bayern. Deswegen ist auch Bayern für die Endlagerung mitverantwortlich und wird sich ebenso wie alle anderen Länder an die vereinbarten Spielregeln halten müssen. Es gibt eine weiße Landkarte und am Ende wird der objektiv beste Standort ausgewählt“, sagte Weil und fügte an: „ Niedersachsen ist jedenfalls nicht das Atomklo der Bundesrepublik Deutschland.“

Bringt die Suche nur Unruhe?

Zuvor hatte Bayerns Umweltminister Thorsten Glauber (Freie Wähler) erklärt, man habe mit Gorleben ein sicheres und fast schlüsselfertiges Endlager. Gorleben habe man nur aus politischen Gründen „den Schlüssel abgezogen“. Der jetzt neu gestartete Suchprozess werde über Jahrzehnte für Unruhe in Deutschland sorgen und Milliarden kosten.

„Den Schlüssel abgezogen“: Thorsten Glauber (Freie Wähler), Umweltminister in Bayern. Quelle: Armin Weigel/dpa

Auf die neue Endlagersuche hatten sich vor sieben Jahren CDU/ CSU, SPD und die Grünen verständigt und ein Endlagersuchgesetz beschlossen. Bis 2031 soll ein neuer Standort gefunden sein. Am 28. September will die Bundesgesellschaft für Endlagerung (BGE) eine Deutschlandkarte mit möglichen Standorten präsentieren.

Auch Habeck ist ärgerlich

Der Grünen-Vorsitzende Robert Habeck warf der bayerischen Landesregierung am Freitag ein verantwortungsloses Verhalten bei der Atommüllendlagersuche vor. „Bayern war ein Hauptprofiteur der Atomenergie. Sich dann vor einer Lösung zu drücken, ist wirklich schädlich und feige“, sagte Habeck dem Berliner „ Tagesspiegel“. „Wenn Markus Söder als Ministerpräsident irgendein Gefühl für gesamtstaatliche Verantwortung hat, muss er öffentlich seinen Umweltminister zurückpfeifen und sich zum Verfahren bekennen“, sagte Habeck weiter.

