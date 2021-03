Hannover

So mancher Niedersachse dürfte am Montag mit der Hoffnung auf Osterurlaub ins Bett gegangen und am Dienstag mit der Nachricht vom Osterlockdown aufgewacht sein. Solle keiner behaupten, die Kanzlerin und die Ministerpräsidenten wären bei der Corona-Bekämpfung nicht für eine Überraschung gut. Dass die geplanten Verschärfungen der Corona-Regeln in der Öffentlichkeit weniger gut ankommen würden, nachdem bei der vorletzten Bund-Länder-Runde noch Lockerungen versprochen worden waren, dürfte die Politik indes nicht überrascht haben.

Was Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil nicht daran hinderte, die ernüchternden Ergebnisse des Gipfels als Erfolg zu verkaufen. Gar ein neues Kapitel der Pandemiebekämpfung läutete der SPD-Politiker vollmundig ein. Schließlich habe die Runde diesmal das ganze Problem in den Blick genommen – und endlich eine Lösung gefunden. Ein bisschen Osterruhe noch – und dann endlich testen und impfen, bis der Arzt nicht mehr kommt.

Keine Teststrategie

Die bittere Wahrheit ist: Die Regierenden haben in einem Jahr Pandemie offenbar wenig dazu gelernt. Das trifft auf Bund und Länder gleichermaßen zu. In Niedersachsen hat die Landesregierung im vergangenen Sommer einen detaillierten Lockerungsplan entworfen, aber kaum Vorsichtsmaßnahmen für eine zweite Welle getroffen. Seit Herbst werden die Chancen durch Testungen gepriesen, eine umfassende Strategie gibt es zwischen Harz und Küste immer noch nicht. Zudem mangelt es nach wie vor an Testkits – und die Impfkampagne kommt nicht richtig in Fahrt.

Aber wenn die Bürger Ostern schön zu Hause bleiben, wird alles besser? Schwer zu glauben. Und mal ganz ehrlich: Die Erkenntnis, dass die dritte Welle ausgebremst werden muss, kann doch eigentlich nur eine Konsequenz haben: alles sofort herunterfahren, für zwei bis drei Wochen. Wie wenig sinnvoll ein Fünf-Tages-Lockdown mit Zehn-Tage-Vorlauf ist, hat Weil am Dienstag eingeräumt: „Wir glauben selbst nicht, dass die Zahlen dadurch nachhaltig sinken werden.“

„Glauben selbst nicht, dass die Zahlen dadurch nachhaltig sinken“: Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil. Quelle: Julian Stratenschulte, dpa

Ärger über Mallorca-Reisen

Noch ist überhaupt nicht ganz klar, wie die verlängerte Osterruhe überhaupt funktionieren soll, doch die Wirtschaft ist auch so schon maximal verärgert. Bei den Bürgern könnte allerdings ein anderer Punkt das Vertrauen in die Politik nachhaltig beschädigen. Warum „kontaktloser Urlaub“ im eigenen Bundesland nicht möglich sein soll, eine Mallorca-Reise aber sehr wohl, versteht kaum jemand.

An dieser Stelle hat Weil im Vorfeld das richtige Gespür bewiesen, sich aber gegen die Kanzlerin und einige Länderkollegen am Ende nicht durchsetzen können. Die Vereinbarung sei es Wert gewesen, resümierte der Ministerpräsident. Sie ist allerdings mehr eine vage Hoffnung als eine hoffnungsvolle Perspektive.

Von Marco Seng