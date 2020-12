Hannover

Niedersachsen will die Bewohner von Alten- und Pflegeheimen künftig besser vor Corona-Infektionen schützen. Die rot-schwarze Landesregierung hat in der neuen Corona-Verordnung eine Testpflicht für Personal und Besucher angeordnet. Danach müssen sich die Beschäftigten in den Einrichtungen zwei Mal in der Woche mit einem Antigen-Schnelltest auf das Coronavirus testen lassen. Das gilt auch für die Mitarbeiter der ambulanten Pflegedienste. Pflegeverbände kritisieren die Pläne.

Arbeitsverbot bei positiven Befund

Das Testergebnis muss laut Verordnung der Leitung vorgelegt werden. Bei einem positiven Corona-Test dürfen die Betroffenen so lange nicht arbeiten, bis das Ergebnis amtlich überprüft worden ist. Allerdings, auch das steht in der Verordnung, könnte das Gesundheitsamt eine weitere Beschäftigung selbst bei einem positiven Befund genehmigen. Gibt es in einem Heim eine nachgewiesene Corona-Infektion sind Besuche nicht erlaubt.

Besucher von Alten- und Pflegeheimen müssen vor Ort einen Schnelltest machen, wenn das Heim sich in einem Hotspot mit einer Sieben-Tages-Inzidenz von 50 Infektionen auf 100.000 Einwohner befindet. Auch wer ein höchstens 72 Stunden altes Ergebnis eines anderen Corona-Testes präsentiert, kann Zugang erhalten. Wer mehr als einmal in der Woche zu einem Besuch ins Heim kommt, braucht nur zweimal wöchentlich einen Schnelltest zu machen. Besucher, aber auch Dienstleister müssen sich künftig generell bei der Heimleitung anmelden – das gilt nicht nur für Hotspots.

Bund will Kosten übernehmen

Niedersachsen setzt damit die von Bund und Ländern am Sonntag beschlossene Regelung zu den Heimen um. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn ( CDU) hat die Übernahmen der Kosten für die Antigen-Schnelltests zugesagt und will zudem mit medizinischen Schutzmasken für die Heime helfen. Die Verfügbarkeit von Schnelltests sei „sehr, sehr hoch“, sagte Spahn.

Die Pflegekammer Niedersachsen warnte davor, dass sich durch die engmaschigen Corona-Testungen in Pflegeeinrichtungen der Personalmangel weiter zuspitzen könnte. Pflegefachpersonen seien durch die Reihentests so stark eingebunden, dass sie in der pflegerischen Versorgung fehlten. Pflegekammer-Präsidentin Nadya Klarmann forderte ein landesweites Freiwilligenregister und eine niedersachsenweite Werbekampagne für die Pflege. „Der Bedarf an Freiwilligen in Niedersachsen kann schon jetzt in Gebieten mit einer hohen Inzidenz nicht gedeckt werden“, sagte Klarmann.

Verbände fordern mehr Personal

Auch der Präsident der Diakonie Deutschland, Ulrich Lilie, forderte zusätzliche Hilfe für Alten- und Pflegeheime. Benötigt würden vor allem Kräfte, die in den Einrichtungen fachgerechte Schnelltests durchführen könnten. Die Bundesarbeitsgemeinschaft der Seniorenorganisationen (BAGSO) forderte, die verpflichtenden Tests in beziehungsweise vor den Einrichtungen vorzunehmen.

