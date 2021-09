Hannover

Die Zahl der Corona-Patienten in den Krankenhäusern in Deutschland steigt wieder deutlich an. In mehreren Regionen Niedersachsens etwa dürfte in den nächsten Tagen die erste Warnstufe erreicht werden. 5 Prozent aller Intensivbetten im Land waren am Mittwoch mit Corona-Patienten belegt. Politik und Ärzteschaft warnten vor einem heftigen Verlauf der vierten Corona-Welle im Herbst, wenn sich nicht schnell mehr Menschen gegen das Coronavirus impfen lassen.

„Jede einzelne Impfentscheidung entscheidet auch darüber, wie sicher wir gemeinsam durch Herbst und Winter kommen“, sagte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) am Mittwoch. „Es geht darum, dass das Gesundheitswesen nicht überlastet wird.“ Der Chef des Robert-Koch-Instituts (RKI), Lothar Wieler, warnte: „Wenn wir die aktuellen Impfquoten nicht drastisch steigern, dann kann die aktuelle vierte Welle im Herbst einen fulminanten Verlauf nehmen.“

Zahl der Ungeimpften zu groß

Auf Intensivstationen werden laut Spahn und Wieler momentan vor allem nicht geimpfte Menschen wegen Covid-19 behandelt. Die Zahl der Ungeimpften sei noch zu groß. Auf diesem Stand könne nicht sichergestellt werden, dass es nicht wieder zu einer sehr starken Belastung oder sogar Überlastung komme. Niedersachsens Gesundheitsministerin Daniela Behrens (SPD) hatte bereits am Dienstag eine höhere Impfquote angemahnt. Die Lage sei im Griff, aber nicht gut genug, um durch den Herbst zu kommen.

Der Direktor der Virologie am Universitätsklinikum Essen, Ulf Dittmer, warnte angesichts steigender Inzidenzzahlen bei Ungeimpften vor einer Überlastung der Intensivstationen. „Wir machen uns langsam das Gesundheitssystem kaputt“, sagte Dittmer der „Rheinischen Post“. Die Kräfte in den Intensivstationen kämen wieder an ihre Grenze.

Warnstufe in Niedersachsen fast erreicht

Bundesweit wurden am Mittwoch 1348 Covid-Patienten auf einer Intensivstation behandelt, was einer Bettenbelegung von 6 Prozent entspricht. In Niedersachsen waren es 120 Intensiv-Patienten (5 Prozent). „Das ist keine ganz große Überraschung“, sagte der Sprecher des niedersächsischen Gesundheitsministeriums, Oliver Grimm, der HAZ. Der Verlauf in den Krankenhäusern folge den hohen Infektionszahlen.

Mit 5 Prozent ist ein wichtiger Grenzwert in der Corona-Verordnung des Landes fast überschritten, Wenn der Anteil von Covid-19-Patienten in Intensivstationen an fünf aufeinanderfolgenden Tagen über 5 Prozent liegt und der Inzidenzwert in einem Landkreis zwischen 35 und 100, würde das jeweilige Gesundheitsamt gemäß der Verordnung des Landes die Warnstufe 1 ausrufen. Die Region Hannover (Inzidenz am Mittwoch bei 90,1) hatte einen Teil der schärferen Corona-Regeln bereits in Kraft gesetzt, nachdem in Stadt und Umland den Inzidenz-Grenzwert von 50 überschritten hatte.

RKI: Impfungen verhindern 38.000 Todesfälle

Laut Schätzungen des RKI sind durch Impfungen zwischen Januar und Juli etwa 77.000 Krankenhausaufenthalte, rund 20.000 Fälle auf Intensivstationen und mehr als 38.000 Todesfälle verhindert worden. Demnach hätten Impfungen in dem Zeitraum mehr als 700.000 Infektionsfälle vermieden. Rund 66 Prozent der Gesamtbevölkerung sind mindestens einmal geimpft, 61,7 Prozent haben vollen Impfschutz. In Niedersachsen liegen die Werte etwas höher.

Ärztepräsident Klaus Reinhardt forderte derweil einen Neustart der Corona-Impfkampagne. „Die Impfquote ist in ganz Deutschland zu niedrig, insbesondere aber in den östlichen Bundesländern“, sagte Reinhardt. Um Unentschlossene zu erreichen, brauche es kreative Konzepte, zielgenauere Kommunikationsmaßnahmen und niedrigschwellige Impfangebote.

Von Marco Seng und Andreas Schinkel