Angesichts des steilen Anstiegs der Corona-Zahlen diskutieren Politiker und Experten eine Rückkehr zu kostenlosen Corona-Tests für alle und stärkere Einschränkungen für Ungeimpfte. Die niedersächsische Landesregierung will am Montag über die neue Corona-Verordnung entscheiden.

„Geimpft Genesen!“ steht in einem Schaukasten an einer Bar in der Dresdner Neustadt. Sachsen setzt von vom 8. November 2021 an die 2G-Regel in Teilen des öffentlichen Lebens flächendeckend um. Quelle: Robert Michael/dpa