Auch wenn die Niedersachsen insgesamt mit dem Corona-Kurs der rot-schwarzen Landesregierung zufrieden sind, ergibt sich bei einigen Beschlüssen ein etwas anderes Bild – wie aus der Umfrage von Infratest Dimap für „ NDR/Hallo Niedersachsen“ hervorgeht. Dass Schulen, Kitas, Alten- und Pflegeheime zu Beginn der Pandemie geschlossen wurden, findet zwar ebenfalls eine Mehrheit richtig.

Die Zahl derjenigen, die die Dauer der entsprechenden Regelungen – einschließlich von Besuchsverboten für Familienangehörige – für zu weitgehend halten, ist jedoch markant: 36 Prozent der Befragten sagen, die Alten- und Pflegeheime waren zu lange geschlossen. Nur 6 Prozent meinen, sie seien zu früh wieder geöffnet worden, 54 Prozent halten Dauer und Ausmaß der Schließung für genau richtig.

Bei den Bildungseinrichtungen finden 27 Prozent, die wochenlange Schließung hätte zu lange gedauert, 13 Prozent meinen, die Einrichtungen seien zu früh wieder geöffnet worden. 56 Prozent sagen, Dauer und Ausmaß der Schließung sei genau richtig gewesen. Bei Eltern mit Schulkindern fallen die Werte leicht anders aus. Zwar sagen 32 Prozent, dass Schulen und Kitas zu lange geschlossen waren, 20 Prozent meinen allerdings auch, dass sie zu früh wieder geöffnet wurden.

Wieder mehr Präsenzunterricht

Die Schulen und Kitas in Niedersachsen waren Mitte März wegen steigender Infektionszahlen geschlossen worden. Im Mai und Juni wurden die Bildungseinrichtungen schrittweise wieder geöffnet – unter Einhaltung von Hygiene- und Abstandsregeln sowie in den Schulen mit halben Klassen. Im neuen Schuljahr setzt Niedersachsen wieder mehr auf Präsenzunterricht. Allerdings gibt es immer wieder Corona-Fälle an den Schule, sodass ganze Klassen nach Hause oder in Quarantäne geschickt werden.

Von Marco Seng