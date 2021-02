Hannover

Niedersachsens Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) fordert einen gemeinsamen Schul- und Kita-Gipfel von Bund und Ländern, um die Folgen der Corona-Pandemie für Kinder und Jugendliche abzumildern. „Seit Wochen leisten die Kinder und Jugendlichen einen Riesenbeitrag im Lockdown, die Kontaktbeschränkungen und dass alles an Sport und Hobbys wegfällt, trifft junge Menschen besonders in ihrer Entwicklung“, sagte Tonne der HAZ. „Das muss in einer gemeinsamen Kraftanstrengung verhindert, die Konsequenzen müssen abgefedert werden.“

Hausaufgabenhilfe und Ferienbetreuung

Er erwarte daher, dass Bund und Länder sich schnell zusammensetzen und beraten, wie Lernrückstände kompensiert und psycho-soziale Belastungen abgefedert werden können, sagte Tonne. Ein solcher Schul- und Kita-Gipfel müsse dann auch ein relevantes Kinder- und Jugend-Programm des Bundes mit sich bringen. „Wir brauchen ein Corona-Kompensations-Programm des Bundes, damit wir in hohem Maße Ferienbetreuung, zusätzliche Lernangebote und Hausaufgabenhilfe einrichten können.“

Anzeige

Bund soll sich bei Testungen engagieren

Tonne forderte zudem, dass sich die Bundesregierung bei den Teststrategien für Lehrkräfte und Kita-Personal engagiert. Kitas und Schulen seien zentral und müssten von allen Ebenen gefördert werden. „Wir greifen der Wirtschaft und den Unternehmen zu Recht unter die Arme, da sollte es uns als Gesamtgesellschaft nicht zu teuer sein, die Kinder und Jugendlichen zu stärken und Schaden von ihnen abzuwenden“, sagte der SPD-Politiker.

Von Marco Seng