Keine freien Termine und lange Wartezeiten: Zum Start von 2-G-plus am Mittwoch ist in vielen Teilen Niedersachsens das Testchaos ausgebrochen. Vor den Teststationen in Städten wie Hannover bildeten sich lange Schlangen. Im ländlichen Raum waren die Kapazitäten teilweise so begrenzt, dass die Menschen weite Wege für einen Test auf sich nehmen mussten. Kommunen und Opposition kritisierten die Probleme. Die Landesregierung sieht sich nicht zuständig.

Nach der 2-G-plus-Regelung haben auch Geimpfte und Genesene an vielen Orten nur noch Zugang, wenn sie einen negativen Test vorlegen können. Das gilt etwa für Innenbereiche in Restaurants, für größere Veranstaltungen, Hotels oder körpernahe Dienstleistungen, also etwa Friseure oder Kosmetikstudios. Die Regel gilt auch für private Treffen, sofern mehr als 15 Menschen drinnen zusammenkommen. Das negative Ergebnis bei einem Corona-Schnelltest darf maximal 24 Stunden alt sein, bei einem als zuverlässiger geltenden PCR-Test maximal 48 Stunden. Einen Test zu Hause reicht nicht aus.

Landesregierung sieht keine Alternativen

„Es ist klar, dass es jetzt am Anfang mancherorts vielleicht ein bisschen zu Wartezeiten kommt“, sagte Regierungssprecherin Anke Pörksen am Mittwoch. Die Landesregierung sehe aber keine Alternativen zu dieser strengen Regelung, auch wenn das mit Belastungen für die Menschen verbunden sei. „Angebot und Nachfrage werden sich da hoffentlich auch wieder angleichen“, sagte Pörksen.

Nach Angaben des Gesundheitsministeriums gibt es derzeit rund 2000 Teststellen in Niedersachsen. „Aber wir haben keine Kapazitäten und keine Handhabe diese Testzentren von Landesseite einzurichten“, sagte Ministeriumssprecher Oliver Grimm. Man beobachte allerdings eine deutliche Steigerung der Testangebote in der freien Wirtschaft und bei den Apotheken. Auch die Kommunen könnten Testzentren einrichten.

Opposition warnt vor Unverständnis und Frust

Dass die Testpflicht auch für Geimpfte und Genesene in Niedersachsen mit der Warnstufe 2 drastisch ausgeweitet werden müsse, habe sich doch schon seit längerem abgezeichnet, kritisierte dagegen die Grünen-Fraktionschefin im Landtag, Julia Willie Hamburg. „ Es bleibt ein Rätsel, warum die Landesregierung offensichtlich nichts unternommen, um für mehr Testzentren und Klarheit für die Testregeln zu sorgen.“ Die Folge sei heute ein heilloses Durcheinander und bei vielen Betroffenen – besonders auch bei Geimpften – Unverständnis und neuer Frust.

„Es kann nicht sein, dass seit heute Tests für alle verpflichtend sind, sofern sie die Gastronomie oder beispielsweise den Frisör aufsuchen wollen, es aber für viele Menschen gar nicht oder nur mit sehr viel Wartezeit möglich ist, sich testen zu lassen“, sagte die FDP-Gesundheitspolitikerin Susanne Schütz der HAZ. „Viele Geimpfte und Genesene werden dadurch momentan von diesen Aktivitäten ausgeschlossen.“ Das könne und dürfe nicht das Ergebnis der aktuellen Maßnahmen sein. „Der Frust ist eh schon groß und wird nur noch größer“, sagte Schütz.

Brandbrief der Oberbürgermeister

Zuvor hatten bereits die Oberbürgermeister von 18 Städten in Niedersachsen die flächendeckende Einführung von 2-G-plus in der Warnstufe 2 kritisiert. „Die aktuell bestehende Testinfrastruktur ist nicht geeignet, den dadurch entstehenden Bedarf nach Tests auch nur annähernd zu befriedigen, insbesondere im ländlichen Raum“, schrieben die Rathauschefs in einem Brief an Ministerpräsident Stephan Weil (SPD).

Die Region Hannover will jetzt zügig Abhilfe schaffen, indem sie zusätzliches Personal für die Genehmigung neuer Testzentren einsetzt. Derzeit gibt es 198 zertifizierte Teststellen in der Region – Ende Mai waren es noch 242.

Die Bundesarbeitsgemeinschaft der Seniorenorganisationen (Bagso) schlug vor, Menschen mit Dritt- oder Viertimpfung von 2-G-plus auszunehmen. Die Regelung schränke das Sozialleben älterer Menschen erheblich ein, sagte Sprecher Jens-Peter Kruse. Viele können sich nichts jedes Mal vor dem Café- oder Friseurbesuch in eine Schlange vor dem Testzentrum stellen.

