Hannover

Niedersachsen will ab dem 28. Januar Termine für Corona-Impfungen in den 50 Impfzentren des Landes vergeben. Das teilte Gesundheitsministerin Carola Reimann (SPD) jetzt in einem Schreiben an die Abgeordneten SPD/CDU-Koalition mit, das der HAZ vorliegt. Danach will das Land im Laufe der kommenden Woche alle Niedersachsen über 80 Jahre per Brief anschreiben und über das Impfprozedere informieren. „Ab dem 28. Januar wird dann das Anmeldeportal des beauftragten Dienstleisters freigeschaltet“, schreibt Reimann. „Hier können sich die angeschriebenen Personen telefonisch oder digital anmelden.“

800 000 Personen in erster Gruppe

Bis Ende Januar sollen in Niedersachsen wegen der geringen Impfstoffmengen nur Bewohner von Alten- und Pflegheimen gegen das Coronavirus geimpft werden, weil laut Reimann „beinahe die Hälfte aller Todesfälle dieser Pandemie“ in dieser Personengruppe zu beklagen sei. „Wenn der Schutz der Heimbewohnerinnen und Heimbewohner hergestellt ist, werden wir sobald wie möglich über die Impfzentren die anderen der 800.000 impfberechtigten Personen mit der höchsten Priorisierung impfen“, sagte die Ministerin.

Anzeige

Impfstoff ist immer noch knapp

„Da der Impfstoff auch dann nur eingeschränkt vorhanden ist, werden die verfügbaren Termine wahrscheinlich schnell vergeben sein“, betonte Reimann. Nach dieser Phase werde man weitere Gruppen per Aufruf dazu auffordern, sich um einen Impftermin zu bemühen. Die Impfgeschwindigkeit hänge im Wesentlichen von der Verlässlichkeit und dem Umfang der Lieferungen des Impfstoffes ab.

Von Marco Seng