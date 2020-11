Hannover

Die Opposition im Landtag fordert, die strengen Corona-Regelungen in einigen Punkten zu lockern. So sollen Zoos, Tierparks, Museen und Bibliotheken kurzfristig wieder öffnen dürfen. Teilweise soll das auch für Gastronomie und Veranstaltungen gelten. Allein die Grünen brachten zehn Anträge mit Änderungsvorschlägen für die Corona-Verordnung ein. Die FDP legte einen 18-Punkte-Plan vor. Die Koalition mochte allerdings im Plenum über die Inhalte weder diskutieren noch abstimmen – und verwies die Anträge in die Ausschüsse.

Grüne: Geringe Gefahren

Unter den Maßnahmen im Frühjahr hätten Familien und Alleinstehende besonders gelitten, sagte Grünen-Fraktionschefin Julia Willie Hamburg. Zudem seien die Infektionsgefahren draußen deutlich geringer als drinnen. „Deshalb beantragen wir, Tiergärten und Zoos sowie die Außenflächen von Freilichtmuseen zu öffnen und damit insbesondere in den Städten die wenigen Außenflächen nicht weiter zu verknappen“, sagte Hamburg. Die Grünen wollen auch die Bibliotheken wieder öffnen. Alleinstehende sollten sich zudem wieder mit mehr Personen treffen dürfen.

FDP-Fraktionschef Stefan Birkner warnt davor, der Corona-Pandemie lediglich mit regelmäßigen Lockdowns zu begegnen. „Wir brauchen endlich eine nachhaltige Corona-Strategie, um dieses Muster zu durchbrechen", sagte Birkner. Die FDP fordert, flächendeckend Schnelltests einzusetzen – in der Pflege, aber auch in Kitas und Schulen. Schnelltests seien auch eine Chance für die Veranstaltungsbranche, „ihren Betrieb wieder sicher aufzunehmen“, sagte Birkner. Es müsse zudem möglich sein, mit Hygienekonzepten bestimmte Gastronomieangebote auch in der Krise zu erlauben.

SPD : Keine Parlamentskrise

Kritik kam auch von AfD-Abgeordneten. Ex-Fraktionschefin Dana Guth warf der Landesregierung schwere Versäumnisse bei Schule, Pflege und Gastronomie vor. Der Widerstand in der Bevölkerung wachse. „Wenn die Maßnahmen nicht nachvollziehbar und für alle gleich sind, geht die gesellschaftliche Akzeptanz verloren“, sagte Guth.

Die Koalition wollte sich aber auf inhaltliche Diskussionen nicht einlassen. Für CDU und SPD gingen jeweils nur die Parlamentarischen Geschäftsführer ans Rednerpult. Jens Nacke ( CDU) warf der Opposition vor, sich vor „klaren Vorschlägen“ zu drücken. Wiard Siebels ( SPD) betonte, dass das Parlament handlungsfähig sei. „Reden sie zu einer Gesundheitskrise keine Parlamentskrise herbei.“

FDP : Koalition ohne Ideen

Birkner kritisierte daraufhin, dass die Regierungsfraktionen „keinen einzigen eigenen Vorschlag gemacht“ hätten und nur die Beschlüsse der Landesregierung abnicken würden. Dem Ministerpräsidenten sei die parlamentarische Beteiligung doch ohnehin egal. „Sie scheuen Abstimmungen“, rügte ein sichtlich verärgerter Grünen-Parlamentsgeschäftsführer Helge Limburg. Man könne sofort über Zoos, Gastronomie, Pflege, Schulbusse und Schlachthöfe abstimmen. „Sie machen es nicht.“

Von Marco Seng