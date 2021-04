Hannover

Die bundesweite Corona-Notbremse kommt. Der Bundesrat ließ am Donnerstag bei einer Sondersitzung in Berlin die Änderung des von der Bundesregierung beschlossenen Infektionsschutzgesetzes passieren. In Niedersachsen drohen damit in zwei Dritteln aller Landkreise nächtliche Ausgangssperren zwischen 22 und 5 Uhr. Auch in der Region Hannover könnten solche Beschränkung ab kommender Woche gelten.

Zwei Drittel der Kreise betroffen

Die Bundes-Notbremse sieht Ausgangssperren vor, wenn die Zahl der Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner binnen sieben Tagen über 100 liegt. Das ist in Niedersachsen in 29 von 45 Kreisen und Städten der Fall.

„Wenn der Landkreis feststellen muss, dass die Inzidenz über 100 liegt, dann gilt das automatisiert für das ganze Kreisgebiet“, sagte der Leiter des Landes-Krisenstabs, Heiger Scholz, am Donnerstag. Die Landräte hätten keine Möglichkeit zur örtlichen Differenzierung mehr, sondern müssten die Maßnahme umsetzen.

In der Region Hannover könnte eine Ausgangssperre nach Angaben von Sprecher Christoph Borschel frühestens am Montag kommen. Dazu müsse die Behörde nach Inkrafttreten der Landesverordnung eine Allgemeinverfügung erlassen. Die neue Landesverordnung, in der auf das Bundesgesetz verwiesen wird, soll am Sonnabend in Kraft treten. Zwischen Veröffentlichung der Allgemeinverfügung und Wirksamkeit der Ausgangssperre müssten zwei Tage liegen, sagte Borschel. Im Raum Hannover ist die Sieben-Tage-Inzidenz seit November 2020 durchgängig über 100. Landesweit lag sie am Donnerstag bei 125,5. Eine bereits einmal verhängte Ausgangssperre war vom Oberverwaltungsgericht Lüneburg als tendenziell rechtswidrig eingeschätzt worden und daraufhin von der Region wieder aufgehoben worden.

Testpflicht beim Friseur und im Zoo

Die Änderung gibt dem Bund mehr Befugnisse bei der Bekämpfung der Pandemie, die bisher allein den Ländern und Kommunen vorbehalten waren. Die Notbremse regelt neben den nächtlichen Ausgangssperren unter anderem auch Kontaktbeschränkungen sowie die Schließungen von Geschäften und Freizeiteinrichtungen. Die Regelungen in Niedersachsen müssen dadurch allerdings nur in wenigen Punkten verschärft werden.

So ist künftig etwa ein Besuch beim Friseur oder ein Ausflug in den Zoo nur noch mit einem negativen Testergebnis möglich. Passagiere in Bussen und Bahnen müssen eine FFP2-Maske tragen. In den Schulen bleibt es in Niedersachsen zunächst bei den strengeren Regelungen, die eine Einstellung des Präsenzbetriebs bei einer Inzidenz über 100 vorsieht. Die Notbremse würde bis zu 165 erlauben.

Weil: „Kein großer Wurf“

Mehrere Bundesländer kritisierten die Änderungen, stimmten aber trotzdem zu. „Für den Infektionsschutz ist das kein großer Wurf“, sagte Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD). Das könnte am ehesten noch die nächtliche Ausgangsbeschränkung für sich in Anspruch nehmen. Weil rechnet damit, dass das Gesetz wegen der verfassungsrechtlichen Bedenken gegen die Ausgangssperre vor dem Bundesverfassungsgericht landet. Die FDP hat bereits eine Klage angekündigt.

Nach Einschätzung von Krisenstabs-Leiter Scholz ist bei der dritten Corona-Welle die Spitze erreicht. „Es gibt keinen Grund im Moment zur Annahme, dass wir noch eine drastische Steigerung in den Krankenhäusern sehen werden.“

Das Landesgesundheitsamt meldete am Donnerstag 2099 neue Infektionsfälle und 15 zusätzliche Tote im Zusammenhang mit dem Coronavirus.

Von Marco Seng und Bernd Haase