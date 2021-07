Hannover

In Niedersachsen sollen die Schüler nach den Sommerferien möglichst nicht mehr ohne Corona-Test zur Schule gehen. Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) kündigte gegenüber der HAZ häufigere Testungen im neuen Schuljahr an. „Denkbar sind tägliche Tests gerade in der Zeit unmittelbar nach den Ferien oder ein verdichteter Takt mit zum Beispiel drei Tests in der Woche“, sagte Tonne. Vor den Ferien hatte das Land zweimal wöchentlich Tests gefordert.

Präsenzunterricht für alle Schüler bleibt Ziel

„Unser Ziel ist, dass alle Schülerinnen und Schüler nach den Sommerferien im September mit Präsenzunterricht in das neue Schuljahr starten. Zugleich bleibt es unser Anspruch, Schülerinnen, Schüler, Lehrkräfte und das weitere Personal bestmöglich vor eine Infektion zu schützen“, sagte Tonne. Das Virus sei nach wie vor da und bekomme mit seiner Deltavariante gerade einen Schub.

„Um den Schutzanspruch möglich zu machen, setzen wir auch im neuen Schuljahr auf einen Mix von bewährten Schutzmechanismen.“ Dazu zählten Hygienemaßnahmen, Abstandsregeln, eine abgestufte Maskenpflicht, Lüften auch mit technischer Unterstützung – und weiterhin verpflichtend Antigen-Selbsttests. „Wir sind auf mehrere Optionen vorbereitet“, sagte Tonne. Entscheidend sei die jeweils aktuelle Infektionslage. Diese werde etwa vier und zwei Wochen vor dem Schulstart zusammen mit Landesgesundheitsamt und Gesundheitsministerium bewerten.

Von Marco Seng