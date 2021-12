Hannover

Niedersachsen macht sich für die Einführung einer allgemeinen Impfpflicht gegen das Coronavirus in Deutschland stark. Der Landtag wird in seiner Sondersitzung an diesem Dienstag voraussichtlich einen entsprechenden Antrag beschließen. Darin heißt es: „Der Landtag bitte die Landesregierung sich auf der Bundesebene für die Einführung einer Impfpflicht für alle von der Stiko empfohlenen Altersgruppen einzusetzen.“

Die Ständige Impfkommission des Bundes (Stiko) empfiehlt bisher Impfungen für Personen ab 12 Jahren. Vermutlich noch im Dezember soll diese Empfehlung zumindest teilweise auf Kinder im Alter von fünf bis zwölf Jahren ausgeweitet werden.

Enthaltung von FDP und Grünen?

Die Regierungsfraktionen von SPD und CDU wollen mit ihrer absoluten Mehrheit im Parlament für den Antrag stimmen. FDP und Grünen werden sich vermutlich enthalten. Die Liberalen sind verärgert, weil die Große Koalition ihren eigenen Antrag zu Booster-Impfungen im Gesundheitsausschuss des Landtags um die entsprechende Passage zur Impfpflicht erweitert hat.

„Alleine mit der Forderung nach einer allgemeinen Impfpflicht ist es nicht getan“, sagte FDP-Fraktionschef Stefan Birkner am Montag. Das werde der Dimension der öffentlichen Debatte nicht gerecht. Es gebe noch immer viele Menschen, die ernstzunehmende Ängste hätten und nicht hinreichend informiert seien. Birkner betonte, dass er sich beim Thema Impfpflicht noch keine abschließende Meinung gebildet habe.

Bei SPD und CDU ist das Meinungsbild dagegen unzweifelhaft. Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) hat sich für eine allgemeine Impfflicht ausgesprochen. „Wir brauchen einen hohen dauerhaften Immunschutz in unserer ganzen Gesellschaft und den kriegen wir nach Lage der Dinge nur mit einer allgemeinen Impfpflicht“, sagte Weil. Vizeministerpräsident Bernd Althusmann (CDU) hat sich ähnlich eindeutig positioniert.

Landtag berät über Warnstufe 3

Der Landtag will in der Sondersitzung außerdem die pandemische Notlage in Niedersachsen feststellen und damit die Grundlage für weitere Einschränkungen des öffentlichen Lebens in einer möglichen Warnstufe 3 schaffen. Sie gilt ab einer 7-Tages-Inzidenz von mehr als 200 und einem Hospitalisierungsindex von mehr als 9. Dann sollen Veranstaltungen mit mehr als 5000 Menschen im Außenbereich sowie 2500 Menschen im Innenbereich untersagt werden, Weihnachtsmärkte, Diskotheken und Bars müssten schließen. Kontaktbeschränkungen für nicht geimpfte Menschen sollen dann ebenfalls folgen.

Die Grünen kündigten für die Sondersitzung zwei Sofortprogramme für das Impfen und den Schutz von Kitas und Schulen an. „Die Regierung Weil/Althusmann hat in der Vergangenheit nur halbherzig Vorsorge betrieben und ist gerade in ein Testchaos ohnegleichen gestolpert. Stattdessen ist eine planvolle Vorsorge gegen die nächsten Corona-Wellen nötig“, sagte Grünen-Fraktionschefin Julia Willie Hamburg. Das A und O seien das Impfen und die Vorsorge für Schulen und Kitas.

Von Marco Seng