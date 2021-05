Hannover

Die Landesregierung will die geplanten Lockerungen der Corona-Beschränkungen ab 10. Mai mit mehr Corona-Tests absichern. „Dass wir sehr viel testen wollen in den kommenden Wochen, ist eine der Grundvoraussetzungen dafür, dass wir so breit Dinge jetzt lockern können“, sagte Regierungssprecherin Anke Pörksen am Freitag. Unter anderem soll für jeden Bürger täglich ein kostenloser Test in einem Testzentrum möglich sein.

Zentren haben Kapazitäten

„Die Bürgertests können mehrmals pro Woche durchgeführt werden und sind kostenlos“, sagte Pörksen. Die einzige Begrenzung sei die Kapazität. „Und wir sind noch lange nicht bei einer Auslastung der Angebote.“ In Niedersachsen gibt es laut Landesregierung rund 480 Bürgertestzentren, die kostenlose Tests anbieten und eine entsprechende Bescheinigung ausstellen.

Für den Besuch im Einzelhandel will die Landesregierung neben qualifizierten Tests auch unter Aufsicht vorgenommene Tests in den Geschäften oder von Arbeitgebern akzeptieren. Diese müssten von den jeweiligen Geschäften oder Unternehmen bezahlt werden. Zu Hause durchgeführte Selbsttests, auch von Schülern, gelten nicht. Geschäfte bis zu einer Größe von 200 Quadratmetern, in denen sich maximal zehn Kunden zugleich aufhalten dürfen, sollen von der Testpflicht ausgenommen werden.

Weniger Test im Urlaub

In Hotels, Pensionen und Jugendherbergen sollen nach einem Test bei der Anreise zwei Tests pro Woche für die Gäste ausreichen, wie dies auch für Ferienwohnungen geplant ist. Ursprünglich war für Hotelgäste eine tägliche Testpflicht ins Auge gefasst.

Niedersachsen plant mit der neuen Corona-Verordnung Lockerungen der Beschränkungen in Kreisen und Großstädten, in denen die Sieben-Tage-Inzidenz stabil unter 100 liegt. Dort sollen der Einzelhandel, die Gastronomie und der Tourismus in Etappen und unter Einschränkungen wieder anlaufen können.

Von Marco Seng