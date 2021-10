Hannover

Die Corona-Lage hat sich auch in Niedersachsen erneut verschlechtert. Bei Neuinfektionen und Klinikbelegung steigen die Zahlen weiter. Die rot-schwarze Landesregierung droht mit stärkeren Einschränkungen für Ungeimpfte, falls sich die Lage weiter zuspitzt. In Sachsen plant die Landesregierung bereits konkret eine Ausweitung der sogenannten 2G-Regelung auf fast alle Lebensbereiche.

„Wenn die Zahlen jetzt weiter so steigen – und das tun sie ja gerade ständig – dann wird das Regime immer strenger werden“, sagte Regierungssprecherin Anke Pörksen am Freitag in Hannover. Wenn es so weitergehe, werde man bald Warnstufe drei erreicht haben. Dann gelte in vielen Bereichen die 2G-Regelung. „Insofern müssen die Menschen sich darauf einstellen, dass der Bewegungsradius und die Möglichkeiten für Menschen, die nicht geimpft sind, sich dann in den nächsten Wochen und Monaten deutlich einschränken werden.“

Impfen: Ministerpräsident Weil ist frustriert über kleine Fortschritte

Pörksen betonte, dass die bisherige Corona-Verordnung des Lands solche Maßnahmen bereits möglich mache. „Wir müssen natürlich prüfen, ob man das gegebenenfalls noch weiter verschärfen muss.“ Zudem könnten auch die Kommunen weitere Einschränkungen verfügen. „Auch die Geimpften werden irgendwann die Auswirkungen spüren, wenn unsere Intensivstationen und die Krankenhäuser mit ungeimpften Corona-Kranken volllaufen.“ Der Ministerpräsident sei frustriert darüber, dass sich nach wie vor so viele Menschen nicht impfen lassen.

Niedersachsen verzeichnete am Freitag nach Angaben des Landesgesundheitsamtes 3,3 Neuaufnahmen von Corona-Patienten in Kliniken pro 100.000 Einwohner während der vergangenen sieben Tage (Vortag 3,0). Die Zahl der Neuinfektionen binnen einer Woche je 100.000 Einwohner stieg nach Angaben des Robert-Koch-Instituts (RKI) auf 73,4 – nach 70,6 am Donnerstag. Am höchsten war die Inzidenz mit 253,7 im Landkreis Cloppenburg. Auf den Intensivstationen waren 4,6 Prozent der Betten mit Covid-19-Patienten belegt (Vortag 4,3 Prozent). Die Warnstufe eins ist damit noch nicht erreicht.

Sachsen plant 2G-Regelung

Unterdessen erwägt die sächsische Landesregierung bereits eine Ausweitung des 2G-Modells. Wie das Sozialministerium mitteilte, wird das Kabinett am kommenden Dienstag Eckpunkte einer neuen Schutzverordnung beraten. Nach Medienberichten könnte das 2G-Modell dann für einen Großteil des öffentlichen Lebens verpflichtend werden. Ungeimpften wären dann künftig nur der Einkauf und die Inanspruchnahme körpernaher Dienstleistungen möglich, hieß es. „2G ist jetzt ein zwingendes Muss“, sagte Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU).

Nach Angaben des RKI vom Freitag erreichte die Sieben-Tage-Inzidenz in Sachsen den Wert von 253,9. Bundesweit lag der Wert am Freitag bei 139,2. Sachsen hat nach Thüringen (288,9) die zweithöchste Inzidenz in Deutschland. Auch Thüringen plant weitere Einschränkungen für Ungeimpfte. Das RKI warnte, bei den gegenwärtigen Sieben-Tage-Inzidenzen bestehe „eine zunehmende Wahrscheinlichkeit infektiöser Kontakte“.

Niedersachsen: Sicherheitswoche in Schulen

Die amtierende Bundesregierung machte deutlich, dass in Regionen mit sehr hohen Infektionszahlen zusätzliche Gegenmaßnahmen nötig seien. 2G – also Zugang nur für Geimpfte und Genesene – sei nun „die logische Steigerungsstufe, um zu verhindern, dass es in den Krankenhäusern in einigen Regionen zu Überlastungen kommt“, sagte der amtierende Kanzleramtschef Helge Braun (CDU).

In Niedersachsen soll es nach den Herbstferien ab Montag zunächst eine sogenannte Sicherheitswoche in den Schulen geben. Das Konzept sieht eine Maskenpflicht im Unterricht (bis auf die Klassen 1 und 2) sowie tägliche Schnelltests vor. „Wir wollen den Präsenzunterricht schützen“, sagte Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD).

Von Marco Seng