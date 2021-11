Hannover

Angesichts der immer schneller steigenden Zahl von Corona-Infektionen plant Niedersachsen einen Teil-Lockdown für Ungeimpfte. Die Landesregierung will bereits in der kommenden Woche für viele Bereiche in Niedersachsen die 2-G-Regelung einführen. Damit soll der Zugang zu Einrichtungen und Veranstaltungen auf Geimpfte und Genesene beschränkt werden. „Wir habe eine Situation, die ich persönlich als besorgniserregend empfinde“, sagte Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) am Freitag.

Der gesamte Stufenplan werde in Richtung 2 G überarbeitet, sagte Weil. Man werde nicht erst die Warnstufe 3 abwarten, bis Konsequenzen gezogen würden. „Das heißt, dass die ungeimpften Menschen in unserer Gesellschaft eine deutliche Einschränkung ihrer Möglichkeiten erwarten müssen“, sagte Weil. Im Eskalationsfall werde das Land auch die Kategorie 2­ G-Plus in Erwägung ziehen. Das heißt: Auch Geimpfte und Genesene brauchen in bestimmten Bereichen einen Test.

Weil: Ungeimpfte sind ein Risiko

Man müsse sich jetzt auf die Gruppe konzentrieren, von der das Risiko ausgehe, betonte Weil. Rund 20 Prozent der Erwachsenen seien noch nicht geimpft, viele von ihnen seien auch nicht bereit dazu. „Immer mehr Bereiche werden für diese Gruppe nicht zugänglich sein.“ Laut Weil soll die Schraube schrittweise angezogen werden. Die Ungeimpften würden „im Winter nicht mehr viele Möglichkeiten haben, am öffentlichen Leben teilzunehmen.“

So soll für Veranstaltungen in geschlossenen Räumen mit mehr als 1000 Teilnehmern künftig schon unterhalb der Warnstufe 1 die 2-G-Regelung gelten. Zugangsbeschränkungen plant das Land offenbar auch für Gastronomie, Kultur und Sport. „Es sind im Zweifel die Bereiche, wo Menschen zusammenkommen“, sagte Weil. Ob und unter welchen Bedingungen Weihnachtsmärkte stattfinden können, ließ er offen.

Faktisch bereits in Warnstufe 1

Niedersachsen befindet sich nach Ansicht des Ministerpräsidenten faktisch bereits in der Warnstufe 1, weil bei den Indikatoren Inzidenz und Intensivbettenbelegung die Grenzwerte überschritten sind. „Das wir bei der Hospitalisierung etwas darunter sind, ändert daran gar nichts.“ Weil will sich bei den Bund-Länder-Gesprächen am Donnerstag für eine Abwertung des bisherigen Leitindikators Hospitalisierung einsetzen.

Die vom Bund geplante 3-G-Regelung für den Arbeitsplatz will Niedersachsen unterstützen. Er finde das „richtig und wichtig“, sagte Weil. Das sei verbunden mit einem Auskunftsrecht für Arbeitgeber über den Impfstatus der Arbeitnehmer. Der Ministerpräsident sprach sich zudem für eine berufsbezogene Impfpflicht aus, etwa für Gesundheitsberufe. Die Landesregierung hat demnach eine Abfrage gestartet, um die Impfquote der Mitarbeiter in Alten- und Pflegeheimen zu ermitteln. Die Einführung einer allgemeinen Impfpflicht hält Weil angesichts von 15 Millionen Ungeimpften in Deutschland nicht für durchsetzbar.

Mehr mobile Impfteams geplant

Niedersachsen will zudem die Impfkapazitäten wieder ausweiten. Unter anderem sollen zusätzliche mobile Impfteams eingesetzt werden. Details zur neuen Kampagne hat Gesundheitsministerin Daniela Behrens (SPD) für Dienstag angekündigt. Weil kritisierte in diesem Zusammenhang erneut die vom Bund angeordnete Schließung der Impfzentren Ende September.

Das Gesundheitsministerium kündigte an, dass ab der kommenden Woche alle über 70-Jährigen in Niedersachsen von ihren Krankenkassen angeschrieben werden, um sie auf Booster-Impfungen aufmerksam zu machen. Das sind rund 1,3 Millionen Bürger. Im Januar und Februar will das Land weitere zwei Millionen Menschen zur dritten Impfung aufrufen.

Von Marco Seng