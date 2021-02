Hannover/Berlin

Der Unmut in der Wirtschaft über den Corona-Kurs von Bund und Ländern ist groß. Vor allem der Einzelhandel fordert, dass das in dieser Woche geplante Treffen mit Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) eine klare Öffnungsperspektive und Verbesserungen bei den Hilfszahlungen bringen müsse. „Wenn das nun nur ein Trostgipfel sein soll, macht das keinen Sinn“, sagte der Hauptgeschäftsführer des Handelsverbands Deutschland, Stefan Genth. Altmaier hat für Dienstag mehr als 40 Verbände zu einem „Wirtschaftsgipfel“ geladen.

„Der komplett falsche Weg“

Die von Bund und Ländern in der vergangenen Woche beschlossene Verlängerung des Lockdowns bis zum 7. März sei der „komplett falsche Weg“, kritisiert Monika Dürrer, Hauptgeschäftsführerin des Handelsverbandes Hannover. Sie wirft der Politik Wortbruch vor. „Wir brauchen klare Perspektiven für ein allmähliches und gezieltes Wiederhochfahren des Einzelhandels“ sagt Dürrer der HAZ. Das müsse bald erfolgen und nicht erst nach Ostern oder Mitte März. „Sonst werden unsere Innenstädte aussterben“, warnt Dürrer.

Es geht um 60. 000 Menschen im niedersächsischen Handel

Sie verwies darauf, dass dem Handel durch den Lockdown bundesweit täglich 700 Millionen Euro verloren gingen. Die versprochenen Überbrückungshilfen würden viel zu langsam ausgezahlt. Bei vielen Händlern gehe es jetzt an die Reserven, nämlich an die über Jahre angesparte Altersvorsorge. „Wir haben in diesem Land Leuten Mut gemacht, selbstständig zu sein. Jetzt treiben wir sie in den Ruin. Es geht hier um Existenzen, in Niedersachsen arbeiten 60.000 Menschen im Handel“, so Dürrer.

Minister Heil versteht Empörung

Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) sagte am Wochenende es habe „zu Recht für Empörung gesorgt“, dass die Hilfen für Gastronomie, den Kulturbereich und den Einzelhandel „schleppend und spät angelaufen“ seien. In der „ Neuen Osnabrücker Zeitung“ plädierte er dafür, „dass Bund und Länder bis zum nächsten Gipfel eine Öffnungsstrategie entwickeln.

Weil: Auch Gastronomie eine Perspektive geben

Auch Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) sagte, er erwarte, dass beim nächsten Bund-Länder-Treffen am 3. März ein substanzieller Perspektivplan beschlossen werde. „Dass beispielsweise die Gastronomie erst anfangen kann, überhaupt über Umsätze nachzudenken, wenn wir alle weit unter 35 sind, das halte ich schon für sehr schwierig“, sagte der SPD-Politiker dem Berliner „Tagesspiegel“. Weil bezog sich dabei auf die jüngsten Bund-Länder-Beschlüsse, wonach Handel und Gastronomie frühestens bei einer stabilen Lage von höchstens 35 Corona-Neuinfektionen je 100.000 Einwohner binnen einer Woche öffnen dürfen. Zuvor waren Lockerungen stets ab einem 7-Tages-Wert von 50 in Aussicht gestellte worden.

Von Yannick von Eisenhart Rothe