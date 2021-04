Hannover

Die Corona-Pandemie spalte zunehmend die Gesellschaft, befand Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) in einer Regierungserklärung zur geplanten Notbremse des Bundes am Mittwoch im Landtag: „Unsere Gesellschaft ist mehr und mehr zerrissen.“ Zweifel an den Corona-Maßnahmen hätten nicht nur die sogenannten Querdenker. Aber angesichts immer noch zu hoher Infektionszahlen werde die Landesregierung bei ihrer vorsichtigen Haltung bleiben.

Land Niedersachsen bleibt bei seinem Corona-Kurs

Dass Niedersachsen bei den Infektionszahlen aber im Bundesvergleich weit unten liege (“je nach Tabelle auf dem zweiten oder dritten Platz“), habe seinen Grund in der nach wie vor großen Einsicht der Bürger, sagte Weil. Die vom Bund geplante Notbremse sei nur deshalb nötig, weil sich im Gegensatz zu Niedersachsen andere Länder nicht an jene Verabredungen gehalten hätten, die die Kanzlerin und die Ministerpräsidenten bereits Anfang März beschlossen hätten.

In manchen Bereichen sei Niedersachsen sogar strenger als der Bund – etwa bei der Tatsache, dass die Schulen die Schüler schon bei einem Inzidenzwert von 100 nach Hause zum Homeschooling schicken. Der Bund wolle hingegen Wechselunterricht bis zu einer Inzidenz von 165 erlauben. „Das ist überraschend bleibt für Niedersachsen aber unerheblich“, sagte Weil.

Das Land bleibe auch bei der geplanten Bundesregelung bei seinem Kurs.

Für Ausgangssperren tritt Automatismus in Kraft

Während das Land bei den geforderten Ausgangssperren den Kommunen noch einen gewissen Spielraum gelassen habe, setze der Bund nun einen „Automatismus“ in Gang. Nach ihm müssen Gemeinden ab einer Inzidenz von 100 nächtliche Ausgangssperren verhängen. „Auf dieser Grundlage wird es in Niedersachsen viele Ausgangssperren geben“, sagte Weil.

Weil kündigte an, dass Niedersachsen die Möglichkeit des Terminshoppings in der Corona-Krise bis zu einer Sieben-Tage-Inzidenz von 150 ermöglichen wolle. Diesen Spielraum der geplanten Bundes-Notbremse werde das Land nutzen. Bislang ist in Niedersachsen das Einkaufen mit einem vorab vereinbarten Termin (click and meet) nur bis zu einer Schwelle von 100 Neuinfektionen auf 100 000 Einwohner binnen sieben Tagen erlaubt. Außerdem wolle Niedersachsen die Altersgrenzen für Kinder bei den Kontaktbeschränkungen entsprechend der geplanten Bundesregeln auf 14 Jahre erhöhen.

Der Ministerpräsident erwartet, dass bis zum Ende dieses Monats 27 Prozent der Niedersachsen geimpft sein werden und Ende Mai bis zu 40 Prozent. Ab Juni sollen die Betriebsärzte in Niedersachsen an den Start in die Impfkampagne einbezogen werden. Für den Sommer erwartet Weil spürbare Erleichterungen.

Von Michael B. Berger