Hannover

Niedersachsen prüft schärfere Corona-Regeln zu Ostern. Nach der Absage des Osterlockdowns durch Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) plant die Landesregierung jetzt eigene Maßnahmen, die möglicherweise nicht nur an den Feiertagen gelten sollen. Im Gespräch sind dabei nach HAZ-Informationen unter anderem nächtlichen Ausgangssperren für Hochinzidenzkommunen. Damit würde die rot-schwarze Koalition auch eine Forderung der Kommunalverbände erfüllen. Möglich seien auch Beschränkungen von Tagesausflügen zu Ostern und stärkere Polizeikontrollen, hieß es.

Weil: Vertrauensschaden tut mir leid

„Wir werden die Dinge nicht einfach laufen lassen können“, sagte Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) am Mittwoch in Hannover. Das weitere Vorgehen soll jetzt innerhalb der Landesregierung beraten werden. Weil appellierte an die Bürger, eine freiwillige Osterruhe einzuhalten. „Auf jede nicht unbedingt notwendige Mobilität und auf alle nicht unbedingt notwendigen direkten Begegnungen mit Menschen jenseits des eigenen Haushalts muss bitte unbedingt verzichtet werden.“ In Niedersachsen müsse in den nächsten zwei Wochen das öffentliche Leben so weit wie irgend möglich heruntergefahren werden, auch über die staatlich angeordneten Maßnahmen hinaus.

Nach der Absage der geplanten Osterbeschränkungen durch Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) übernahm Weil auch persönlich Verantwortung. Alle Ministerpräsidenten hätten die Entscheidung mit getroffen und trügen auch die Verantwortung dafür mit. „Mir ist bewusst, dass damit bei den Bürgerinnen und Bürgern ein Vertrauensschaden entstanden ist, das tut mir sehr leid.“

Althusmann begrüßt Stopp

Wirtschaftsminister Bernd Althusmann (CDU) erklärte, es sei richtig gewesen, angesichts der vielen offenen Fragen und der damit verbundenen Irritationen den Beschluss nicht weiterzuverfolgen. „In einem Industrieland wie Deutschland lässt sich nicht von heute auf morgen die Stopptaste drücken.“ Die Entscheidung bedeutet aber nicht, dass man sorglos in die Osterfeiertage gehen könne, warnte Althusmann. „Wir müssen weiterhin sehr wachsam bleiben, das Corona-Virus breitet sich schnell aus.“

Die Landtags-Opposition kritisierte das Hin und Her scharf. „An der völlig unausgegorenen Maßnahme für die Ostertage haben alle in der nächtlichen Spitzenrunde mitgewirkt“, sagte Grünen-Fraktionschefin Julia Willie Hamburg. So wenig Vorsorge lasse die Menschen zurecht fassungslos zurück. „Die Landesregierung sollte ehrlich eingestehen, dass sie bisher kein Konzept gegen die aktuelle dritte Corona-Welle hat. Sie ist nach der Rolle rückwärts der Kanzlerin blank.“

Opposition fordert Erklärung

„Die Verantwortung für das momentane Desaster liegt meiner Ansicht nach nicht alleine bei der Kanzlerin. Die Entscheidungen wurden gemeinsam getroffen“, erklärte FDP-Fraktionschef Stefan Birkner. Ministerpräsident Weil habe die Osterruhe am Dienstag noch für eine großartige Idee gehalten, der er sogar den kontaktarmen Urlaub in Niedersachsen geopfert habe. „Er ist eine Erklärung schuldig, wie er zu dieser Einschätzung gekommen ist und was deren Rücknahme nun für Niedersachsen bedeutet.“

Von Marco Seng