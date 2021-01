Hannover

Kommunen und Polizei in Niedersachsen wollen einen erneuten Ansturm auf den Harz und andere winterliche Ausflugsziele am Wochenende verhindern. Im Harz, im Deister und im Solling kontrollieren Ordnungskräfte Parkplätze und Zufahrten. Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius (SPD) forderte einen Verzicht auf touristische Ausflüge in den Harz: „Es ist schlicht nicht verantwortbar“, sagte er der HAZ.

Ansturm auch im Deister

Am vergangenen Wochenende und auch danach noch waren zahlreiche Ausflügler trotz der Corona-Pandemie in den Harz geströmt. Der Verkehr auf den Zufahrtsstraßen kam teilweise zum Erliegen, Parkplätze und Wanderwege waren überfüllt. Das weiße Winterwetter zieht Spaziergänger und Wintersportler zunehmend auch in den Deister und andere Höhenlagen.

Der Harz sei gerade im Winter ein wunderbares Ausflugsziel, sagte Pistorius. „Aber wir befinden uns mitten in einer historischen Pandemie, es geht gerade jetzt zuallererst darum, Mobilität und damit Begegnungen und Infektionsrisiken aufs Nötigste zu minimieren.“ Er habe darum kein Verständnis dafür, wenn Familien und andere Ausflügler sich trotz aller Warnungen von Polizei und betroffenen Kommunen auf den Weg machten, kritisierte der Innenminister. Das sei zudem eine zusätzliche Belastung für Polizei und Ordnungsdienste vor Ort. Pistorius: „Darum bitte ich eindringlich darum, bis auf Weiteres von rein touristischen Ausflügen in den Harz abzusehen.“

„Jede Menschenansammlung führt zu Infektionen“

Claudia Schröder vom Corona-Krisenstab des Landes wies darauf hin, dass Ansteckungen mit dem Corona-Virus auch an der frischen Luft möglich seien. „Hier gilt genau das, was auch in den Innenstädten gilt: Jede Menschenansammlung, auch im Freien, führt zu Infektionen“, sagte Schröder. Viele würden das einfach unterschätzen.

Der Landkreis Goslar hat den Verleih von Wintersportgeräten an Wochenenden verboten. Zudem sollen deutlich mehr Polizei und Ordnungskräfte im Einsatz sein. „Unser oberster Appell ist weiter: Bleiben Sie zu Hause“, sagte Kreissprecher Maximilian Strache. Im Deister zeigten Ordnungsamt und Polizei gestern Präsenz. Wer nicht auf ausgewiesenen Parkplätzen parke, sondern etwa an Straßenrändern, werde abgeschleppt, teilte das Ordnungsamte der Stadt Barsinghausen mit.

Von Marco Seng