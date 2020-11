Hannover

Niedersachsen plant bereits für den Dezember erste Impfungen gegen das Coronavirus. Kreise und Städte bereiten sich nach HAZ-Informationen auf eine Impfkampagne ab dem 15. Dezember vor, mit der die Corona-Pandemie eingedämmt werden soll. Bis dahin sollen auch die rund 60 Impfzentren im Land aufgebaut sein. Allein in der Region Hannover sind acht solcher Zentren geplant – alle auf dem Messegelände.

Impfstoff für 250.0000 Menschen

Der voraussichtlich im Dezember zur Verfügung stehende Impfstoff wird allerdings zunächst nur für rund 250.000 Menschen ausreichen. Das kündigte der Leiter des Corona-Krisenstabes, Heiger Scholz, im Gesundheitsausschuss des Landtags an. Vorrangig soll deshalb das Gesundheitspersonal geimpft werden. „Wir werden mit den großen Krankenhäusern anfangen“, sagte Scholz. Welche Bevölkerungsgruppen darüber hinaus zuerst gegen Covid-19 geimpft werden sollen, ist noch unklar.

Die Landesregierung rechnet demnach mit der Zulassung der ersten Impfstoffe zwischen Mitte und Ende Dezember. Dann könne auch sofort mit der Auslieferung und dem Impfen begonnen werden. Für Niedersachsen seien 500.000 Dosen reserviert, erklärte Scholz. Da jeweils eine Doppelimpfung notwendig sei, würden aber zunächst nur 250.000 Menschen geimpft – „solange der Nachschub nicht gesichert ist“, wie der Staatssekretär im Gesundheitsministerium betonte. „Wenn er dann kommt, dann kann man zügig nachimpfen.“ Der erste erwartete Impfstoff sei nicht für Kinder und Jugendliche zugelassen.

Mobile Impfteams für Heime

In Hannover sind acht Impfzentren auf dem Messegelände geplant, jeweils vier werden von Stadt und Region betrieben. Rund 300 Helfer sind dafür eingeplant. Zudem sollen mobile Impfteams gebildet werden, die sich um Menschen kümmern, die nicht zum Messegelände fahren können. Nach Informationen der HAZ rechnen Stadt und Region mit Kosten von einer halben Million Euro pro Monat.

Auch die Ärzteschaft bereitet sich auf die Impfkampagne vor. Die Präsidentin der Ärztekammer Niedersachsen, Martina Wenker, sprach von einer großen Aufgabe. „Wir müssen die Notfallversorgung sicherstellen und parallel die Impfkampagne starten“, sagte Wenker der HAZ. Durch die Impfungen sei in der Pandemie „Licht am Horizont“ sichtbar.

Logistische Herausforderung

Krisenstabs-Chef Scholz sprach von einer großen logistischen Herausforderung, bei der es an vielen Stellen zu Problemen kommen könne. „Das ist alles nicht banal, was da passiert.“ Als Beispiel nannte er die erforderlichen Einladungen zu den beiden Impfterminen. Im Gesundheitsministerium fürchtet man, dass zahlreiche Bürger zum zweiten Termin gar nicht mehr oder am falschen Tag erscheinen könnten. Zwischen den Impfterminen müssen bei einem Impfstoff genau 21 Tage liegen, bei einem anderen genau 28.

Scholz sprach sich dagegen aus, dass die Terminvergabe über den Patientenservice unter der Telefonnummer 116117 der Kassenärztlichen Vereinigungen (KVN) erfolgen soll, wie es der Bund plant. Das lehnte auch der gesundheitspolitische Sprecher der CDU im Landtag, Volker Meyer ab: „Dann ist das Chaos vorprogrammiert“. Als problematisch könnten sich laut Scholz auch der Transport des Impfstoffs, der gegen Diebstahl geschützt werden müsse, und die Lagerung bei bis zu minus 70 Grad gestalten.

Von Marco Seng und Andreas Schinkel