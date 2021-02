Hannover

In Niedersachsen sollen schon ab dieser Woche Personen, die jünger sind als 65 Jahre, gegen das Coronavirus geimpft werden können. Durch die vom Bund angekündigte Änderung der Corona-Impfverordnung könnten bis zu 100.000 Betroffene in der Priorität aufrücken. Die Landesregierung kündigte am Montag an, dass zunächst niedergelassene Ärzte und anderes medizinisches Personal mit direktem Patientenkontakt ein Impfangebot erhalten soll. Lehrkräfte und Erzieherinnen sollen schnell folgen.

Weil: Keine halben Sachen machen

„Es ist gut, dass der Bundesgesundheitsminister jetzt zumindest für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Grundschulen, Förderschulen und Kindertagesstätten eine frühzeitige Impfung vorsieht“, sagte Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD). Es sei aber nicht zu verstehen, dass Lehrer von älteren Kindern und Jugendlichen ausgenommen seien. „Die Bundesregierung sollte in dieser Hinsicht keine halben Sachen machen.“

Derzeit werden in Niedersachsen insbesondere die Bewohner von Alten- und Pflegeheimen, Bürger, die älter sind als 80 Jahre, sowie das Personal in besonders gefährdeten Bereichen der medizinischen Einrichtungen geimpft. Der Bund ermöglicht jetzt aber auch Impfungen für Jüngere mit dem Impfstoff des Herstellers Astrazeneca. Die Änderung der Impfverordnung könnte möglicherweise an diesem Mittwoch in Kraft treten.

Impfteams für Schulen

Der Entwurf des Bundesgesundheitsministeriums sieht unter anderem vor, dass sich Lehrkräfte an Grundschulen sowie Erzieherinnen in Kitas früher gegen das Coronavirus impfen lassen können. Dies solle eine zügige und sichere Umsetzung von Öffnungsstrategien der Länder bei Kitas und Grundschulen ermöglichen.

„Wir erwarten in den kommenden Wochen weiterhin größere Lieferungen des Impfstoffes von Astrazeneca, der dann auch für die Impfung der Beschäftigten in Kindertagesstätten sowie Grund- und Förderschulen genutzt werden kann“, sagte der Leiter des niedersächsischen Corona-Krisenstabs, Heiger Scholz. Denkbar sei es, die mobilen Impfteams der Landkreise auch im Bereich von Schule und Kita einzusetzen.

Keine großen Lockerungen im Lockdown

„Der Dreiklang aus Impfen, Testen und konsequenter Anwendung der AHA+L-Regeln ist der Schlüssel zu weiteren Öffnungsschritten bei Kindertageseinrichtungen und Schulen“, erklärte Niedersachsens Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD). „ Nach wie vor bleibt das Ziel, im März mehr Kinder und Jugendliche in Kitas und Schulen zu holen – sicher und verantwortbar.“

Wie es in Schulen und Kitas weitergeht, will die Land allerdings erst nach den kommenden Bund-Länder-Gesprächen Anfang März festlegen. „Die Entwicklung der aktuellen Infektionslage macht mir dabei Kopfzerbrechen, wir sind derzeit nicht auf dem Weg hin zu großen Öffnungen“, sagte Tonne.

Von Marco Seng