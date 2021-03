Corona-Hilfen: Niedersachsen zahlt eine Milliarde Euro an Unternehmen

Hannover

In der Corona-Krise hat das Land Niedersachsen inzwischen mehr als eine Milliarde Euro an notleidende Unternehmen ausgezahlt. Das erklärte Wirtschaftsminister Bernd Althusmann (CDU) am Dienstag bei einer Debatte über die Wirtschaftshilfen im Landtag. „Wir tun alles, um jeden Arbeitsplatz in Niedersachsen zu sichern“, sagte Althusmann. Das Geld stammt vor allem aus den November-, Dezember- sowie den Überbrückungshilfen des Bundes. Das Land habe aber auch eigene Programme aufgelegt.

200.000 Anträge bearbeitet

Nach Angaben des Wirtschaftsministers hat die niedersächsische N-Bank bisher 200.000 Förderanträge von Unternehmen bearbeitet. Die Förderung werde am Ende bei insgesamt rund drei Milliarden Euro liegen. „Das ist harte Hilfe, die auch wirklich ankommt“, sagte Althusmann. Es gehe darum, die Unternehmen beim Überlebenskampf zu unterstützen – und mit gezielten Programmen Vorsorge zu treffen für die Zeit nach der Pandemie. Dass es Probleme bei der Auszahlung der Hilfen gebe, bestreite niemand.

Opposition: Hilfe kommt nicht an

Zuvor hatte die Opposition die Förderung des Landes in der Corona-Krise scharf kritisiert. „Die Auszahlung der Wirtschaftshilfen läuft weiterhin schleppend und bürokratisch ab“, sagte der Grünen-Abgeordnete Detlev Schulz-Hendel. Sie komme bei vielen klein- und mittelständischen Unternehmen nicht an. „Die Wirtschaftshilfe gleicht nur einen Bruchteil des Schadens aus“, kritisierte FDP-Fraktionsvize Jörg Bode. Die Menschen erlebten in vielen Bereichen ein Staatsversagen.

Von Marco Seng