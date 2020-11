Hannover

Die vom Teil-Lockdown in der Corona-Krisen betroffenen Betriebe in Deutschland müssen möglicherweise länger auf finanzielle Unterstützung des Staates warten als angekündigt. Bund und Länder streiten darüber, wann und wie die milliardenschwere Novemberhilfe ausgezahlt werden soll. Die norddeutschen Länder fordern eine Nachbesserung der Hilfen und warnten vor Verzögerungen bei der Auszahlung.

Finanzämter könnten helfen

„Ziel muss es sein, den Betroffenen die Entschädigung noch im November schnell und unbürokratisch zukommen zu lassen“, sagte Niedersachsens Wirtschaftsminister Bernd Althusmann der HAZ. „Wir brauchen jetzt einen Kraftakt.“ Der CDU-Politiker forderte den Bund auf, die Auszahlungen über die Finanzämter laufen zu lassen. Diese verfügten über eine Plattform und die notwendigen Daten zur Bearbeitung der Anträge. Althusmann warf Bundesfinanzminister Olaf Scholz ( SPD) vor, schnelle Hilfen zu blockieren.

Auch die anderen Bundesländer fordern klare Aussagen vom Bund. „Wir haben deutlich gemacht, dass es für unsere Unternehmen jetzt sehr wichtig ist, schnell und zügig Klarheit zu bekommen – wie funktionieren die November-Hilfen, wo muss ich sie beantragen und vor allem: Wann kommt das Geld?“, sagte Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig ( SPD).

10 Milliarden Euro im Topf

Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier ( CDU) hatte angekündigt, dass möglichst bis Ende November Abschlagszahlungen erfolgen sollen. Bei den Novemberhilfen wolle die Regierung „nicht kleckern“, sagte Altmaier. Demnach sollen direkt von den coronabedingten Schließungen betroffene Unternehmen, Selbstständige, Vereine und Einrichtungen staatliche Zuschüsse in Höhe von 75 Prozent des durchschnittlichen Umsatzes vom November 2019 gewährt werden. Das Gesamtvolumen wurde mit voraussichtlich zehn Milliarden Euro angegeben.

Nach HAZ-Informationen ist der Bund bisher allerdings nicht bereit, seine Hilfen an die Wünsche der Länder anzupassen. Die Stimmung bei der Bund-Länder-Telefonkonferenz zur Umsetzung der Corona-Novemberhilfe am Freitag sei „äußerst aufgeheizt und angespannt“ gewesen, heißt es.

Bis zu 200.000 Anträge

So lehnen die Länder etwa die geplante direkte Antragstellung für Soloselbständige ohne Vorprüfung kategorisch ab. Dies würde zu „einer Überforderung der Bewilligungstellen und zu einer Verlängerung des gesamten Bewilligungsverfahrens“ führen, heißt es. Alleine Niedersachsen rechnet mit 100.000 bis 200.000 Anträgen von Soloselbständigen.

Zudem wollen die Länder allen mittelbar betroffenen Unternehmen, die mindestens 70 Prozent Umsatzeinbußen im Vergleich zum Vorjahr verzeichnen, pauschale Finanzhilfen gewähren. Der Bund will demnach erst ab 80 Prozent Umsatzausfall zahlen. „Damit drohen zahlreiche Unternehmen in eine existenzielle Krise zu geraten“, sagte Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther ( CDU) der „ Bild am Sonntag“.

Zahlungen erst im Dezember?

Die Länder fürchten jetzt, dass die Auszahlung der Novemberhilfe erst Mitte Dezember beginnen kann, wenn sich der Bund mit seinen Plänen durchsetzt. Die Verhandlungen sollen an diesem Montag fortgesetzt werden. Althusmann forderte angesichts des Zeitdrucks einen zügigen Abschluss. „Wir wissen alle um die Dramatik für die Betriebe.“

