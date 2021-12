Hannover

Schlimm in der Corona-Pandemie ist nicht, dass die Politik Fehler macht. Bei der Bewältigung einer so ernsthaften Krise sind diese wohl kaum zu vermeiden. Schlimm ist eher, dass die Politik aus ihren Fehlern zu wenig lernt, manche sogar sehenden Auges wiederholt. Beispiele dafür sind Versäumnisse in Alten- und Pflegeheimen oder die Benachteiligungen für Familien, Kinder und Jugendliche in der Pandemie.

Das gilt auch für Bundesländer wie Niedersachsen, die bisher eher glimpflich davongekommen sind. Da nutzt es nichts, wenn Ministerpräsident Stephan Weil gerne betont, dass er keine großen Fehler in der Corona-Politik des Landes erkennen könne. Die Vorteile Niedersachsens lassen sich vermutlich eher mit der norddeutschen Mentalität und politischen Vernunft der Bevölkerung erklären.

Warnstufe zwei erreicht

An diesem Mittwoch ist mal wieder einer dieser Fehler passiert: In weiten Teilen Niedersachsens wurde die Warnstufe zwei erreicht. Damit gilt ab sofort die 2-G-plus-Regelung, die vor allem für Geimpfte und Genesene neue Einschränkungen bringt. Für Friseur, Restaurant oder Hotels brauchen sie zusätzlich einen negativen Test. Nur: Diese Tests sind nur unter größten Mühen zu bekommen.

Niedersachsen steht mit diesem Schritt zur Testpflicht nicht alleine da. Andere Bundesländer sind vorangegangen – mit den gleichen Problemen. Angesichts der hohen Infektionszahlen, der zunehmenden Todesfälle und der starken Belastung der Krankenhäuser lässt sich der erneute Eingriff in die Freiheitsrechte eines Großteils der Bevölkerung sogar rechtfertigen. Aber man muss es richtig machen.

In diesem Fall heißt das: Wenn der Staat eine Testpflicht vorschreibt, muss er auch für die notwendigen Testkapazitäten sorgen – in Absprache mit Kommunen, Apotheken, der Privatwirtschaft. Auch die Möglichkeiten, sich außerhalb von Testzentren unter Aufsicht am Arbeitsplatz oder anderswo testen zu lassen, sind wenig bekannt und werden schlecht kommuniziert. Eine Landesregierung, die sich nicht um die Folgen ihrer Verordnungen kümmert, handelt zumindest fahrlässig.

Impfunwillige in die Pflicht nehmen

Das Testchaos trifft ausgerechnet diejenigen, die sich in der Pandemie an die Regeln gehalten haben, die geimpft oder genesen sind. Sie dürfen sich jetzt zusammen mit vielen Ungeimpften in den langen Warteschlangen vor den Testzentren einreihen – bei Wind, Kälte und Regen. 2-G-plus wird vermutlich vor allem die Kontaktmöglichkeiten von Senioren und Familien wieder einschränken.

Die Landesregierung nimmt das billigend in Kauf. Wer am Ende den Preis für das Ziel von 25 Prozent weniger Kontakten in der Bevölkerung zahlen muss, scheint keine große Rolle zu spielen. Dabei hätte Niedersachsen längst die Ungeimpften stärker in die Pflicht nehmen können. In anderen Bundesländern gilt bereits 2-G im Handel und es gibt strengere Kontaktbeschränkungen für Impfunwillige.

Von Marco Seng