Hannover

Am 7. Juni können bundesweit auch die Betriebsärzte in die Impfkampagne gegen das Coronavirus einsteigen. Nach Angaben der niedersächsischen Landesregierung will der Bund dafür zunächst rund 800 Impfdosen pro Betriebsarzt und pro Woche bereitstellen. Das kündigte der Leiter des Corona-Krisenstabs, Heiger Scholz, am Donnerstag im Sozialausschuss des Landtags an. Große Betriebe mit vielen Betriebsärzten würden dementsprechend mehr Impfstoff bekommen als kleinere, sagte Scholz.

Keine Impfpriorität mehr

Die Betriebsärzte sollen einmal wöchentlich über den pharmazeutischen Großhandel durch die Apotheken mit Impfstoffen und dem entsprechenden Impfzubehör beliefert werden. Die erste Lieferung soll laut Scholz vom Hersteller Biontech kommen. Ab 7. Juni gibt es zudem keine Impfpriorität mehr. Die Unternehmen können die Reihenfolge selbst festlegen.

Der Bundesverband der Arbeitgeber (BDA) hat die Unternehmen darauf hingewiesen, dass Betriebsärzte insbesondere zu Beginn damit rechnen müssten, dass sie abhängig vom gesamten Bestellvolumen weniger Dosen erhielten als bestellt. Voraussichtlich ab Juli sei mit mehr Impfstoffdosen für die Betriebsärzte zu rechnen, heißt es vom BDA.

Modellversuch mit fünf Unternehmen

In fünf großen Unternehmen in Niedersachsen haben die Betriebsärzte bereits Anfang Mai mit dem Impfen bekommen, darunter der Autobauer VW und die Drogeriekette Rossmann. Die Landesregierung hatte für diesen Modellversuch einmalig 11.700 Impfdosen bereit gestellt.

Von Marco Seng