Castortransport in Corona-Zeiten? Polizeigewerkschaft fürchtet um Gesundheit der Einsatzkräfte

Angesichts rasant steigender Corono-Infektionszahlen fordert die Gewerkschaft der Polizei (GdP) einen Aufschub des für Anfang November geplanten Castortransportes. „Unabhängig von der politischen Diskussion machen wir uns ernsthaft Sorgen um die Gesundheit unserer Kollegen“, sagte GdP-Landesvorsitzender Dietmar Schilff am Freitag. Er begrüße sehr, dass sich auch Landesinnenminister Boris Pistorius ( SPD) um eine Verschiebung des Transportes bemühe, sagte Schilf.

Viele Polizisten fürchten Ansteckung

Anfang November soll ein Transport mit sechs Castor-Behältern von Nordenham ins hessische Biblis rolen. Er enthält atomare Fracht aus der englischen Wiederaufarbeitungsanlage Sellafield. Die Bundesregierung ist verpflichtet, diesen Atommüll zurückzunehmen. Zu Beginn der Corona-Epidemie war bereits ein Castortransport verschoben worden. Diese erneute Bitte richtete Anfang der Woche Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius ( SPD) an Bundesinnenminister Horst Seehofer ( CSU).

Infizierung im Einsatz: „Ist das ein Dienstunfall?

Ihn erreichten derzeit viele Anrufe und Emails von Polizisten, die fragten, was denn nun geschehe, berichtete Polizeigewerkschafter Schilff. „Es geht darum, dass man in kritischen Zeiten viele Kollegen aus mehreren Bundesländer zusammenzieht, die während eines solchen Einsatzes in Mehrbettzimmern schlafen müssen und aus ihren häuslichen Rahmen gerissen werden“, sagte Schilff. Gleichzeitig rufe der Staat auf allen Ebenen dazu auf, Abstand zu wahren. Da passe ein solcher Transport nicht in die Zeit. Zudem seien noch viele Fragen ungeklärt. „Was ist, wenn sich jemand während des Einsatzes infiziert: Ist das ein Dienstunfall?“ Einsätze dieser Größenordnung seien in Corona-Zeiten nicht ohne Risiko und sollten sorgsam mit den Personalvertretungen besprochen werden, meinte Schilff.

Wie entscheidet Seehofer ?

Das Bundesumweltministerium hält demgegenüber am geplanten Castor-Transport in das Zwischenlager Biblis fest. Nach Kenntnis des Umweltministeriums „beobachten die zuständigen Innenbehörden die Pandemielage sehr genau, bewerten diese und richten ihre Maßnahmen am Infektionsgeschehen aus“, sagte ein Sprecher von Ministerin Svenja Schulze ( SPD) der Deutschen Presse-Agentur. Die Beteiligten hätten ein gesondertes Hygienekonzept erstellt. „Das Bundesumweltministerium hält den Transport zum jetzigen Zeitpunkt für erforderlich.“

Wie sich Bundesinnenminister Seehofer verhält, der für den Polizeieinsatz zuständig ist, ist derzeit noch unklar. Ein Sprecher Seehofers teilte auf Anfrage der HAZ lediglich mit, das Innenministerium sei dazu „im engen Austausch mit den betroffenen Bundesländern und Bundesministerien.“

