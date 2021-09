Hannover

Niedersachsens Landesregierung lässt die frühere Sozialministerin Carola Reimann (SPD) zur Allgemeinen Ortskrankrankenkasse ziehen. Der beschlossene Wechsel zur AOK, deren Bundesvorstandsvorsitzende Reimann am 1. Januar werden soll, verstoße nicht gegen die Bestimmungen des niedersächsischen Ministergesetzes, befand das Kabinett auf seiner Sitzung am Dienstag. Es bestünden keine Anhaltspunkte für die Beeinträchtigung öffentlicher Interessen.

Im März wegen einer Krankheit zurückgetreten

Das Ministergesetz sieht in Fällen von Interessenskonflikten eine 18-monatige Karenzzeit vor einem Berufswechsel vor und kann den Wechsel für diesen Zeitraum untersagen, „sofern öffentliche Interessen dadurch beeinträchtigt werden, dass die Beschäftigung in Angelegenheiten oder Bereichen ausgeübt werden soll, in denen das Mitglied oder ehemalige Mitglied der Landesregierung während seiner Amtszeit tätig ist oder war“. Die Sozialdemokratin war im März dieses Jahres aus gesundheitlichen Gründen als Ministerin für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung zurückgetreten, ist inzwischen aber von einer schweren Krankheit genesen. Reimanns Arbeitsbeginn als Vorstandsvorsitzende bei einer der größten deutschen Krankenversicherungen ist zum 1. Januar 2022 geplant, zum 1. Oktober will die Braunschweigerin als Angestellte beginnen.

Der AOK-Bundesverband vertritt die Interessen der elf regionalen AOK-Krankenkassen in Deutschland. Insgesamt sind dort mehr als 27 Millionen Menschen versichert. Das niedersächsische Gesundheitsministerium ist die Aufsichtsbehörde der AOK Niedersachsen.

Von Michael B. Berger